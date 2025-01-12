وضع يثير الجدل حول إصابة مزمنة .. الآلام تداهم لاعب الأهلي من جديد!

غاب عن مواجهة الشباب الأخيرة للإصابة!

يأبى الجدل أن يترك الأهلي ونجومه في الموسم الجاري، إذ داهمت الإصابة أحد لاعبيه من جديد، ليفتح الباب للحديث عن "حقيقة معاناته من إصابة مزمنة من عدمه"!

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الحديث هنا عن لاعب الوسط البرازيلي أليكساندر جوميس الذي انضم للراقي في صيف 2024 قادمًا من فلومينينسي مقابل تسعة ملايين يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2026-2027.

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وعقب التعاقد معه، شارك في مباراتين فقط بواقع 46 دقيقة قبل أن يغيب لفترة ليست بالقصيرة، لتخرج وقتها صحيفة "عكاظ" زاعمة أن صاحب الـ21 عامًا يعاني من إصابة مزمنة في الحوض، قبل أن يعود من جديد ويشارك في ثماني مباريات.

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لكن صحيفة "الرياضية" أوضحت أن أليكساندر غاب عن مواجهة الراقي الأخيرة أمام الشباب ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن، إثر تجدد آلام الحوض.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرازيلي سيخضع لفحص طبي أخير بعد غدٍ الثلاثاء، قبل تحديد موقفه من المشاركة أمام الأخدود، المقرر لها الخامس عشر من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن.

مشاركة اللاعب في ثماني مباريات ثم مداهمة نفس الإصابة له من جديد أثار الكثير من الجدل رغم أنه نفى من قبل معاناته من إصابة مزمنة بتصريحات مباشرة وغير مباشرة!

يذكر أن أليكساندر شارك في عشر مباريات مع الأهلي في مختلف البطولات بواقع 418 دقيقة، صنع خلالها هدفًا واحدًا، وقدم أداءً مبشرًا.