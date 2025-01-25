أخبار الأهلي اليوم | الهلال يرد عمليًا على بيع محمد كنو .. وقطع إعارة ماكسيمين لضم لاعب برشلونة!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 25 يناير 2025.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
عودته للأهلي صارت أقرب .. فنربخشه يريد قطع إعارة ماكسيمين من أجل لاعب برشلونة!
أبدى مسؤولو نادي فنربخشه التركي، رغبة في الاستغناء عن خدمات الجناح الفرنسي آلان ماكسيمين، المُعار من صفوف الأهلي، من أجل التعاقد مع صفقة جديدة، قبل انتهاء الفترة الشتوية الجارية.
رد عملي وحاسم من إدارة الهلال على "استفسار" الأهلي بشأن بيع محمد كنو
تستعد إدارة نادي الهلال، لإغلاق ملف لاعب الفريق محمد كنو، من خلال الوصول إلى صيغة اتفاق لتحديد مستقبله، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بالرحيل عن قلعة الزعيم.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
المباراة التالية
موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الرياض في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الشتوية 2025 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟
بعد نجم الهلال .. الأهلي يطلب التعاقد مع لاعب النصر "الدولي" في الشتوية
يبدو أن مسؤولي النادي الأهلي قرروا التحرك في كل الاتجهات؛ في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية "يناير 2025".
"الأهلي محطة وطمع أوروبي في نجوم الهلال والنصر" .. عودة كريم بنزيما ومحترفي روشن إلى القارة العجوز بين الحقيقة والتمني
"تحقيق النجاح صعب والمحافظة عليه أمر أصعب بكثير!"؛ فالمملكة العربية السعودية التي تمكنت من جذب أنظار العالم أجمع، إلى مسابقتها الكروية المحلية "دوري روشن للمحترفين"، تواجه تحديًا كبيرًا للغاية الآن.