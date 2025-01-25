تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ettifaq v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

القنوات الناقلةدوري روشن السعوديالأهلي v الرياضالأهليالرياض

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يطمح الأهلي لمواصلة مشواره في التقدم نحو المراكز المتقدم في مسابقة دوري روشن السعودي والاقتراب أكثر من المربع الذهبي.

في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 يستضيف الأهلي فريق الرياض، ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الأخير على الاتفاق، إذ يسعى الفريق لمواصلة انتصاراته.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الأحد 26 يناير 2025 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في 18:45 بتوقيت السعودية، 17:45 بتوقيت مصر..

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تُنقل مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

NEW SHAHID middle article strip 1920 * 300GOAL

كيف تشاهد مباراة الأهلي والرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
اشترك الآن
المباراةالأهلي - الرياض
التاريخ

الأحد 26 يناير 2025

الموعد18:45 السعودية، 17:45 مصر
الملعب

الجوهرة المشعة

القنوات الناقلةSSC Extra 1 HD
SSC Extra 1 SD
المشاهدة عبر الإنترنتشاهد
التعليقحماد العنزي
عائد العصيمي
إعلان