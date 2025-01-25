عودته للأهلي صارت أقرب .. فنربخشه يريد قطع إعارة ماكسيمين من أجل لاعب برشلونة!

ليس بسبب الصراع الإنجليزي على ماكسيمين فقط..

أبدى مسؤولو نادي فنربخشه التركي، رغبة في الاستغناء عن خدمات الجناح الفرنسي آلان ماكسيمين، المُعار من صفوف الأهلي، من أجل التعاقد مع صفقة جديدة، قبل انتهاء الفترة الشتوية الجارية.

وانتقل آلان ماكسيمين إلى صفوف فنربخشه، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وهي الصفقة التي أثارت الكثير من الجدل تجاه إدارة الأهلي، في ظل عدم التعاقد مع جناح أيسر بديل، فيما شارك اللاعب في 23 مباراة، هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.

ووفق صحيفة "آس" الإسبانية، فإن مسؤولي فنربخشه غير راضين إطلاقًا عن أداء ماكسيمين، الذي يُعد اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق، بمبلغ 8 ملايين يورو، علمًا بأن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، فتح الباب أمام إمكانية رحيله، بعد مباراة ليون، بقوله إنه لا يعلم مستقبل اللاعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وجدد مورينيو رغبته في ضم أنسو فاتي من برشلونة، بعدما كان يريد التعاقد معه في الصيف الماضي، ولكن اللاعب فضّل البقاء مع النادي الكتالوني، على أمل الحصول على دقائق المشاركة التي يريدها، إلا أن الأمور اتجهت نحو الأسوأ، ليقرر المدير الفني هانزي فليك، مطالبة اللاعب بالبحث عن فريق آخر.

ويطمح فنربخشه في ضم أنسو فاتي، وهي الصفقة التي إن تمت، فإن ذلك يعني رحيل ماكسيمين بصورة نهائية، عن ناديه التركي، لتُقطع إعارته، ويعود إلى الأهلي، فيما ينتقل لاعب برشلونة على سبيل الإعارة، ويُتوقع أن تتضمن الصفقة خيار الشراء النهائي.

وكان الإعلامي التركي طلحة آرسلان، فإن ماكسيمين تلقى أكثر من عرض للتعاقد معه، بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، في ظل عدم اقتناع مسؤولي فنربخشه ببقائه حتى نهاية الموسم.