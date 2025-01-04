أخبار الأهلي اليوم | لاعب الفيحاء "مقابل ثنائي الراقي" .. وحقيقة عرض فيرمينو مجانًا على فريق مصري!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق 4 يناير 2025م، وما يدور حول الفريق.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
لاعبان وضعف العرض المُقدم .. الفيحاء يحدد مطالبه لبيع لاعبه إلى الأهلي
حددت إدارة نادي الحيفاء السعودي، مطالبها من أجل التخلي عن فارس عابدي ظهير أيسر الفريق، لصالح نظيره الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
"صاحب اسم كبير جدًا" .. الأهلي في مفاوضات جادة مع "لاعب عالمي" من بايرن ميونخ
لا يزال النادي الأهلي السعودي في رحلة شاقة للبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل اللحاق بركب المنافسة في دوري روشن للمحترفين واستكمال مهمته الآسيوية الصعبة.
"منظر لا يُمل منه" .. رابطة دوري روشن تثير الجدل بتغريدة "اتحادية" محذوفة
حالة من الدهشة أصابت مشجعي ومتابعي دوري روشن السعودي، بسبب تغريدة نشرتها رابطة المسابقة عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، قبل أن تقوم بحذفها في وقت لاحق.
المباراة التالية
الأهلي يتحمل تكاليف الصفقة .. الكشف عن حقيقة عرض فيرمينيو على الزمالك المصري "بالمجان"!
كشفت تقارير صحفية، عن وجود اتصالات بين مجلس إدارة نادي الزمالك المصري ونظيره أهلي جدة السعودي بشأن الاتفاق على صيغة لانتقال النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى القلعة البيضاء.
"تاريخك مع المنتخب والنادي بطولتين فقط!" .. أسطورة الأهلي يتعرض لـ"السخرية" بعد هجومه على البليهي
أثار محمد عبدالجواد، أسطورة الأهلي ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، الجدل في الشارع الرياضي، خلال اليومين الماضيين؛ بعد تصريحاته ضد عدد من لاعبي الأخضر، وفي مقدمتهم المدافع المخضرم علي البليهي.