"صاحب اسم كبير جدًا" .. الأهلي في مفاوضات جادة مع "لاعب عالمي" من بايرن ميونخ

عملاق جدة يقتحم الميركاتو بقوة..

لا يزال النادي الأهلي السعودي في رحلة شاقة للبحث عن تدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل اللحاق بركب المنافسة في دوري روشن للمحترفين واستكمال مهمته الآسيوية الصعبة.

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ومع اقتراب الدوري السعودي من منتصف الموسم، يحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 23 نقطة مبتعدًا عن الاتحاد المتصدر بفارق 13 نقطة كاملة، بينما يشارك الراقي مع الهلال في صدارة ترتيب مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة وضمن التأهل للأدوار الإقصائية.

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وأعطى الإعلامي السعودي طارق النوفل تلميحًا بشأن صفقة شتوية يعمل مسؤولو النادي الأهلي على إنجازها في إطار من السرية، من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة "X" (تويتر سابقًا).

وأعاد النوفل نشر تغريدة الإعلامي خالد بن عبد العزيز، التي كتب فيها: "النادي الأهلي يدخل بقوة في صفقة (محور) عالمي وصاحب اسم كبير جدًا"، ثم قام النوفل بوضع صورة نادي بايرن ميونخ في إشارة إلى أن صفقة الأهلي الجديدة ستكون من بين لاعبي الفريق البافاري.

وانهالت تعليقات الجماهير الأهلاوية على التغريدة لتأويلها والبحث عن اسم المحترف المرتقب في خط وسط الأهلي، حيث ذهبت الأغلبية إلى أن النادي السعودي يدرس التعاقد مع الألماني جوشوا كيميتش.

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ويرتبط كيميتش (29 عامًا) بعقد مع بايرن ميونخ ينتهي في صيف 2025، أي أنه دخل الفترة الحرة في عقده حاليًا ومن حقه التوقيع مع أي نادٍ في الوقت الحالي، مما يسهل إجراءات انتقاله حتى لا يخسر النادي الألماني خدماته بالمجان في الصيف.