أخبار الأهلي اليوم | عودة العبارة الخالدة أمام العين .. و"معلومة مغلوطة" تثير فرحة جماهير النصر والاتحاد!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 25 من نوفمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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عودة "العبارة الخالدة" في مباراة الأهلي والعين الإماراتي

يستعد فريق الأهلي، لملاقاة العين الإماراتي، في لقاء الجولة الخامسة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يطمح الراقي نحو مواصلة العلامة الكاملة، بعد حصد 12 نقطة في أولى أربع جولات.

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وتغنّت الجماهير الأهلاوية بصور قمصان الفريق قبل مواجهة العين الإماراتي، والتي تشهد عودة العبارة الخالدة "وعبر الزمان سنمضي معًا"، فضلًا عن عودة الأرقام باللون الأبيض.

يخوض الأهلي السعودي مساء اليوم الإثنين مباراة مهمة وحاسمة أمام العين الإماراتي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة في استاد هزاع بن زايد بالإمارات، وينتظر الجمهور حسم موقف الثنائي إيفان توني وألكساندر من خوض اللقاء.

لم يتوقف الجدل بين الناقدين الرياضيين عبد العزيز الزلال، وعبد الله فلاته، حول سلسلة اللا هزيمة التاريخية لناديي الأهلي والهلال، وتتويجات الفريقين بالبطولات خلال تلك السلسلة.

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على موعد الإعلان عن النتائج النهائية لمشروع توثيق تاريخ اللعبة في المملكة، والتي تقرر مسبقًا أن يُعلن عنها خلال شهر مارس المُقبل.

كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

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