أخبار الأهلي اليوم | كاف يوقف الشحات ولاعب الأحمر معروض على الزمالك

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 ديسمبر

توج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بعد الفوز على غريمه الزمالك في المباراة النهائية، ويواصل الاستعداد للمراحل الأخيرة من بطولة كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 2 ديسمبر 2020.

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رسميًا .. كاف يعلن عقوبة الشحات بعد أحداث نهائي القرن

أعلن النادي الأهلي المصري تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لإخطاره بالعقوبات التي تم توقيعها على لاعب الفريق حسين الشحات، على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )

لاعب الأهلي معروض على الزمالك

أكد موقع "في الجول" المصري أن أحمد الشيخ؛ لاعب الأهلي، عرضه المقربون على نادي الزمالك، بعدما تقرر رفع اسمه من قائمة الشياطين الحمر المحلية والإفريقية.

وأوضح الموقع أن مسؤولي الأبيض يدرسون إمكانية ضمه، قبل الرد بشكل رسمي.

هل ينتقل صالح جمعة للمقاصة؟

أوضح بكري سليم؛ المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة، موقف ناديه من التعاقد مع صالح جمعة؛ لاعب الأهلي الذي تم فسخ عقده مؤخرًا.

وقال سليم، خلال تصريحات إذاعية: "حتى الآن لم نحصل على توقيع اللاعب، موقفه في يد إيهاب جلال؛ المدير الفني للفريق".

موعد نهائي كأس مصر 2020، القنوات الناقلة والملعب

كل ما تريد معرفته عن نهائي كأس مصر 2020، الموعد، القنوات الناقلة وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟ وما هو الملعب الذي ستقام عليه مباراة الأهلي وطلائع الجيش؟ ( طالع التفاصيل )