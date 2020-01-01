تقارير .. الأهلي يواصل مفاوضاته ويرفع عرضه المادي للتعاقد مع سيرينو

هل يحسم الأهلي صفقة سيرينو؟

يكثف النادي الأهلي محاولاته ومفاوضاته مع نادي صن داونز الجنوب إفريقي، من أجل ضم الأوروجوياني جاستون سيرينو، جناح الفريق الجنوب إفريقي.

الأهلي يسعى لضم اللاعب الأوروجوياني، من أجل تدعيم صفوفه، بناءً على طلب من جانب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي للفريق الأحمر.

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وأشارت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، إلى أن النادي الأهلي قام بتقديم عرضًا جديدًا يقدر بـ 2.5 مليون دولار، من أجل حسم صفقة اللاعب الأوروجوياني.

الصحيفة الجنوب إفريقية، أكدت على أن الأهلي قام بتقديم عرضًا في وقت سابق، وصل إلى مليون دولار، قبل أن يتم رفعه ليصل إلى 2.5 مليون دولار.

موسيماني يتمسك بالتعاقد مع سيرينو، الذي سبق له وقام بتدريبه مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث تألق تحت قيادته سابقًا، ويسعى لتكرار ما قدمه مع النادي الأهلي مستقبلًا.

ويعد سيرينو واحدًا من أهم لاعبي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، حيث استطاع أن يساهم في تسجيل 13 هدفًا حاسمًا خلال الموسم الماضي.