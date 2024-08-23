أخبار الأهلي اليوم | رحيل لاعب الراقي إلى الشباب وديميرال يرد على عروض أوروبا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 23 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 أغسطس 2024.

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الأهلي يوافق على "إعارة" لاعبه إلى الشباب

كشف الإعلامي الرياضي وليد سعيد، عن موافقة إدارة النادي الأهلي، على إعارة أحد لاعبي الفريق الكروي، إلى صفوف الشباب، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

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وأوضح سعيد، عبر منصة (إكس)، أن إدارة النادي الأهلي تُعير اللاعب يونس الشنقيطي إلى نادي الشباب مع أفضلية الشراء بصورة نهائية.

اقترب أحد لاعبي النادي الأهلي من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بموافقة المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق.

حسم المدافع التركي ميريح ديميرال مدافع النادي الأهلي، موقفه من العروض الأوروبية التي وصلته خلال الفترة الماضية، بعد تألقه رفقة منتخب بلاده في بطولة يورو 2024.

Shahid

يستهل الأهلي مشواره في بطولة دوري روشن السعودي 2024-2025، بمواجهة قوية أمام العروبة على ملعب الجوهرة المشعة، في الجولة الأولى من المسابقة.

بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، انتفضت جماهير الأندية المختلفة، وعلى رأسها النصر والاتحاد والأهلي، ضد المسؤولين عن القطاع الرياضي.

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