"نشعر أننا في الدوري الهندي" .. جماهير السعودية تثور مع انطلاق الموسم الجديد بسبب الهلال

انتفاضة جماهيرية عنيفة مع انطلاق دوري روشن السعودي..

بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، انتفضت جماهير الأندية المختلفة، وعلى رأسها النصر والاتحاد والأهلي، ضد المسؤولين عن القطاع الرياضي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

هذه الجماهير دشنت وسمًا عبر منصة "إكس"، تعبر فيه عن معاناة أنديتها الشديدة، سواء على المستوى الإداري أو المالي، والذي أثر بشكل سلبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الوسم الذي تم تدشينه تحت مسمى "الدوري الهندي"؛ حمل العديد من الاتهامات ضد المسؤولين عن الرياضة السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، مع مزاعم بأن المسابقة المحلية تم تصميمها خصيصًا، لكي يسيطر عليها فريق واحد فقط هو الهلال.

واعتبرت الجماهير التي شاركت في هذا الوسم، أن أندية النصر والاتحاد والأهلي تعرضت للخداع بـ"صفقات وهمية"، في الوقت الذي تم فيه دعم الهلال بـ"أفضل اللاعبين"، بالإضافة إلى أعطاء الأولوية له؛ لضم نجوم بارزين، في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية.

Shahid

وفي الوسم.. طلب بعض رواد التواصل الاجتماعي من جماهير النصر والاتحاد والأهلي، مقاطعة ما اسموه بـ"الدوري الهندي"؛ وذلك بعدم حضور المباريات أو متابعتها عبر شاشات التليفزيون.

ومن ناحيتهم.. دافع جمهور الهلال عن ناديهم؛ حيث أكدوا على أن سيطرة الفريق الأزرق على المسابقة، كانت بسبب قوته الكبيرة وليس لحصوله على مساعدة من صندوق الاستثمارات، مستشهدين بعدد ألقاب الزعيم قبل الخصخصة.

جدير بالذكر أن الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، بدأ بتتويج نادي الهلال بلقب كأس السوبر السعودي؛ بعد تخطي عقبة الأهلي في نصف النهائي، ثم الفوز الكبير على النصر (4-1)، في المشهد الختامي للمسابقة.