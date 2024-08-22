النادي الأهلي السعودي يكشف عن الطقم الأساسي والاحتياطي قبل موسم 2024/2025

صُمّم القميص لجيلٍ من مشجّعي النادي الأهلي السعودي ويستمر في الاحتفال باللونين الأخضر والأبيض المميزين للنادي

يضم الفيلم الترويجي نجوم النادي روبرتو فيرمينو وفرانكي كيسي ومايا الزهراني

سيرى المشجّعون لاعبيهم المفضَّلين مرتدين ملابس الموسم الجديد خلال الدوري السعودي للمحترفين

سيكون القميصان متاحَين للشراء على قنوات النادي الأهلي عبر الإنترنت أو بشكل مباشر، وعلى موقع adidas.com وبعض متاجر البيع بالتجزئة التابعة لشركة أديداس adidas اعتباراً من 22 أغسطس.

تفتخر شركة أديداس بالكشف عن الزيّ الجديد للنادي الأهلي السعودي الأساسي والاحتياطي لموسم 2024/2025. صُمّمت هذه القمصان لتناسب المشجّعين القدامى والجُدُد على حدٍّ سواء، وتحتفل بالارتباط الوثيق والصلة العميقة بين ثقافة كرة القدم السعودية والتاريخ الغني للنادي الأهلي السعودي في جدة.

أصدرت شركة أديداس والنادي الأهلي السعودي فيلماً ترويجياً يسمو إلى ما هو أبعد من كرة القدم لإطلاق أطقم الموسم الجديد للنادي. فهو يشيد باللحظات الأسطورية واللاعبين الذين ميّزوا النادي الأهلي منذ عام 1937 ويحتفل بالعلاقة الوطيدة بين النادي ومؤيديه الشغوفين. يُجسّد الفيلم روح العزيمة والفخر والولاء ويضمّ نجوماً من فريقي الرجال والسيدات، مثل روبيرتو فيرمينو وفرانك كيسي وغابري فييغا و مايا الزهران، الذين يحملون على عاتقهم مسؤولية المضيّ قُدُماً بإرث التميّز للنادي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تستكشف هذه الرواية العلاقة العميقة بين النادي الأهلي السعودي وجماهيره، مما يعكس شعوراً عميقاً بالهوية والفخر. إن الأهلي أكثر من مجرّد نادي كرة قدم، فهو القلب النابض لمدينة جدة ويرمز إلى تاريخ المدينة وثقافتها الغنيّة. وتدعو الحملة المشجّعين إلى رؤية أنفسهم في هذا الإرث والشعور بأهمية التاريخ في كل غرزة من القميص الجديد وإدراك مكانتهم في هذه القصة التي تستمر عبر الزمن. ويقدّم الفيلم نظرة عن قُرب على ثقافة كرة القدم في جدة، بدءاً من أجواء التيفوس النابضة بالحياة التي تضفي البهجة على أيام المباريات إلى شوارع البلد التاريخية وكورنيش جدة الخلاب، كل ذلك من خلال وجهة نظر مشجِّعي النادي الشغوفين. ويتم تسليط الضوء على فخر المدينة والنادي وتاريخهما في الوقت الذي يتم فيه الاستعداد للكشف عن قميص الموسم الجديد الأساسي والاحتياطي.

ويرتقي الفيلم إلى مستوى فخم من خلال إحدى أغاني مشجّعي الأهلي البطوليّة ويعكس حماسة المشجعين وهم يترقّبون القميص الجديد. إنه ليس مجرّد طقم فحسب، بل هو رمز للعلاقة المتينة بين الأهلي وجمهوره وهو برهان على الشغف والفخر والتاريخ الذين يوحّدون الأجيال في حب مشترك لكرة القدم.

صُنع القميصان من البوليستر المتشابك المعاد تدويره بنسبة 100% وهما مصمَّمان لتحقيق الأداء الأمثل. يتميّزان بقصّة رفيعة ونسيج Aeroready عالي الأداء وتم إدخال إضافات شبكية جانبية لتعزيز التهوية. يضمن إدراج إضافات شبكية على الجوانب والأكمام أقصى قدر من الراحة وتدفق الهواء، مما يجعل هذه القمصان مثاليّة للاعبين والمشجعين على حدٍّ سواء.

ابتداءً من اليوم، أصبحت القمصان الجديدة للنادي الأهلي السعودي الأساسيّة والاحتياطيّة متاحة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على قنوات النادي الأهلي عبر الإنترنت بشكل مباشر، وعلى موقع adidas.com وبعض تجّار البيع بالتجزئة التابعين لشركة أديداس.