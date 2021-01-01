أخبار الأهلي اليوم | السعودية مغلقة أمام كهربا و"الأحمر أخطرنا برفض أي لاعب من المصري"

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 10 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الجولة 12 في الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟ ( طالع التفاصيل )

بسبب سمعته .. النصر يرفض التعاقد مع كهربا

لم تُجبر الحالة الفنية السيئة التي يمر بها النصر السعودي خلال الفترة الحالية مسؤوليه برئاسة صفوان السويكت، وجهازه الفني بقيادة ألين هورفات، إلى التنازل عن بعض المعايير الأخلاقية في إبرام الصفقات الجديدة. ( طالع التفاصيل )

المصري: الأهلي لن يضم أي لاعب من الفريق

أوضح طارق هاشم؛ عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، حقيقة مفاوضات الأهلي مع كريم العراقي؛ لاعب الفريق، معربًا عن استغرابه من موقف اللاعب.

وقال هاشم، خلال تصريحاته لإذاعة "أون سبورت": "العراقي من ناشئي المصري، كنا نمنحه في البداية 400 ألف ثم رفعنا راتبه إلى 800 ألف، وبعدما وقع، فوجئنا به يطلب العقد، ووكيله يطلب منا الحصول على مليون و200 ألف جنيه، بجانب وضع شرط جزائي في العقد، وهو ما رفضناه بالطبع".

وأضاف: "كريم هو من سرب مفاوضات الأهلي معه، لكن في الحقيقة لا يوجد أي عرض رسمي، والأهلي لن يضم أي لاعب من المصري، والدليل أنهم طلبوا من قبل إسلام عيسى مقابل الاستغناء عن إسلام محارب وهشام محمد وأحمد الشيخ بجانب 15 مليون جنيه، لكن عند اللحظة الحاسمة انقطعت الاتصالات، وقالوا لنا أن اللجنة الفنية قررت عدم ضم أي لاعب من المصري".

نور الدين حكمًا لمواجهة الأهلي والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تكليف الحكم إبراهيم نور الدين بإدارة مواجهة الأهلي أمام الإسماعيلي، المقرر إقامتها الليلة.

ويساعده كل من أحمد حسام ومحمد عبد المجيد، ومحمود رشدي حكمًا رابعًا، ومحمد الصباحي ومصطفى الشهدي حكامًا للفيديو.