بسبب سمعته .. النصر يرفض التعاقد مع نجم الاتحاد السابق

العالمي رفض عرض وكيل اللاعب

لم يُجبر الحالة الفنية السيئة التي يمر بها النصر السعودي خلال الفترة الحالية مسؤوليه برئاسة صفوان السويكت، وجهازه الفني بقيادة ألين هورفات، إلى التنازل عن بعض المعايير الأخلاقية في إبرام الصفقات الجديدة.

العالمي يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، حصدها من الفوز في ثماني مباريات، والتعادل في ست، وخسارة ثمانية لقاءات أخرى.

ووفقًا برنامج "كورة ترند"، عبر قناة "الحدث اليوم" فإن مسؤولي النادي العاصمي رفضوا نهائيًا فكرة التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري الحالي واتحاد جدة السابق، بعد قيام وكيله أحمد يحيى بعرضه على النادي.

وأوضح البرنامج أن رفض النادي السعودي جاء لسلوك اللاعب غير الجيد مع الفرق التي لعب لها، إذ دخل في عدة مشكلات سواء مع ناديه الأسبق الزمالك أو حاليًا بالقلعة الحمراء، مما جعل إدارة السويكت ترفض وجوده، تجنبًا لفتح باب مشكلات جديدة على الفريق.

كهربا حاليًا موقوف من قبل إدارة القلعة الحمراء، إذ يخوض تدريبات منفردة، بجانب تغريمه 200 ألف جنيه، على إثر دخوله في مشكلة مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني. (طالع التفاصيل)

وسبق أن دخل كهربا في مشكلة مع محمد الشناوي؛ قائد الشياطين الحمر، قبل فترة، كلفه الأمر غرامة أخرى، قبل أن يعتذر للأول.

وسبق للاعب أن ارتدى قميص اتحاد جدة لمدة عامين من 2016 وحتى 2018، في تجربة ناجحة، كُللت بحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.