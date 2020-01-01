أخبار الأهلي اليوم | حلم اللعب مع أبو تريكة ومشكلة مروان محسن

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 إبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 28 إبريل 2020 ..

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الحاج ضيوف: كنت أحلم باللعب مع أبو تريكة، شرط واحد كان سيجعله الأفضل في العالم

أشاد الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال المعتزل كثيرًا بأسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي محمد أبو تريكة. التفاصيل هنا

أسامة حسني: تلك مشكلة مروان محسن

قال أسامة حسني نجم الأهلي السابق أن مروان محسن يقوم بأدوار جيدة في الملعب ولذا يلعب أساسيًا مع جميع المدربين في ناديه ومنتخب مصر، ولكن مشكلته في عدم تسجيل الأهداف وهو الشيء الذي يُحاسب عليه المهاجم وينظر له الجمهور.

حسين السيد لا يريد البقاء مع الصفاقسي

أفادت مصادر صحفية أن حسين السيد ظهير أيسر الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي لا يود الاستمرار مع فريقه بعد نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب ضعف المقابل المادي، إذ يُفضل العودة لفريقه أو الانتقال مجددًا للدوري السعودي سواء بالإعارة أو البيع، خاصة بعد نجاح تجربته السابقة مع الاتفاق السعودي.

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