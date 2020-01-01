أخبار الأهلي اليوم | حارس مرمى بيراميدز يخلف إكرامي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 14 إبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الثلاثاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 14 إبريل 2020 ..

متعب يتحدث عن واقعة الجولف مع جوزيه واحترافية الأهلي مع عاشور

تحدث عماد متعب؛ لاعب الأهلي المصري الأسبق، عن كواليس اللقاء الأول بينه وبين أسطورة تدريب الشياطين الحمر البرتغالي مانويل جوزيه، مؤكدًا أن العلاقات كانت متوترة للغاية بينهما في البداية. التفاصيل هنا

وكيله: عرضان من الإمارات لحسام عاشور، وأرحب بالزمالك

كشف سيد مرعي عن وجود عرضين من الإمارات لموكله وقائد الأهلي المصري حسام عاشور الذي يلعب هذا الموسم آخر مواسمه مع الفريق. التفاصيل هنا

حسام حسن: الأهلي رفض عودتي بعد الموسم الأول مع الزمالك

أجرى حسام حسن حوارًا مع قناة أون تايم سبورت كشف خلاله عن رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عودته لصفوف الفريق بعد الموسم الأول له مع الزمالك. التفاصيل هنا

سيف زاهر: المهدي سليمان يقترب من الأهلي

قال الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت أن شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي سينضم لصفوف بيراميدز الموسم القادم، مضيفًا أن المهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز سينتقل للأهلي لتعويض إكرامي.

سيد عبد الحفيظ: تقليص الأجانب قرار صعب التنفيذ