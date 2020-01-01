حمدالله والدوسري وعفيف وحامد وغيرهم .. صوت لأفضل لاعب عربي في الشرق الأوسط

من هو اللاعب العربي الأفضل في الشرق الأوسط حاليًا؟

تشهد ملاعب الشرق الأوسط تألق العديد من النجوم العرب، سواء الدوري السعودي أو الإماراتي أو المصري أو القطري أو دوريات شمال أفريقيا، ونطرح اليوم تصويتًا لاختيار أفضل لاعب عربي في تلك المنطقة.

اخترنا 7 أسماء هي الأفضل حاليًا بين اللاعبين العرب في الشرق الأوسط، ونترك لكم فرصة اختيار الأفضل بينهم في النهاية ..

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سالم الدوسري

نجم الهلال ومنتخب السعودية يُعد بواسطة العديد أفضل لاعب سعودي في السنوات الأخيرة، يمتلك من المهارات ما يلزم لجعله أحد أفضل نجوم الشرق الأوسط، وقد قال عنه زميله محمد جحفلي أمس أنه السعودي الوحيد القادر على الاحتراف في أوروبا حاليًا.

عبد الرزاق حمدالله

مهاجم النصر لم يُحقق النجاح المطلوب على الصعيد الدولي مع منتخب المغرب، لكنه صنع لنفسه اسمًا أسطوريًا في الدوري السعودي بأن تصدر قائمة الأكثر أهدافًا في موسم واحد من البطولة متخطيًا رقم حمزة إدريس، وقد حقق هذا الإنجاز الفردي جنبًا إلى جنب قيادة النصر للفوز بلقب الدوري الثمين الموسم الماضي.

علي معلول

هو اللاعب الوحيد في القائمة من لاعبي خط الدفاع، ظهير أيسر الأهلي أصبح علامة مسجلة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا بما يمتلكه من قدرات دفاعية وخاصة هجومية ممتازة على الجانب الأيسر من دفاع الفريق الأحمر، هو هداف الفريق في الموسم الماضي ومتخصص تسديد ركلات الجزاء حاليًا.

أكرم عفيف

موهبة أكرم عفيف ومستواه الرائع مع السد ومنتخب قطر لا يخفى على أحد، كيف لا وقد اختير أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2019 بعد أدائه الممتاز وقيادته العنابي للفوز بكأس الأمم الآسيوية الأخيرة في الإمارات.

علي مبخوت

لا يُمكن الحديث عن كرة القدم الإماراتية دون ذكر علي مبخوت الهداف التاريخي للأبيض ونجم الجزيرة الأول، والذي رغم معاناة فريقه في الدوري خلال المواسم الأخيرة إلا أنه ظل الرقم الصعب والهداف الذي لا يُشق له غبار.

طارق حامد

هو اللاعب الثاني بجانب علي معلول الموجود في القائمة ولا يُعد من أصحاب المهام الهجومية، صمام الأمان في وسط الزمالك ومنتخب مصر والذي يراه الكثيرون أفضل لاعب في كرة القدم المصرية في السنوات الأخيرة، سواء من حيث الجودة الفنية والبدنية أو الالتزام واللعب بروح وحماس.

عمر السومة

المهاجم السوري هو أحد علامات الدوري السعودي الخالدة في تاريخه، السومة صنع مع الأهلي تاريخًا لن يُنسى أبدًا، فهو هداف الدوري السعودي 3 مواسم متتالية، ورغم تقدم العُمر وحالة عدم الاستقرار الفني والإداري في ناديه إلا أنه يُواصل تسجيل الأهداف وتحطيم الأرقام.