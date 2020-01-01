أخبار الأهلي اليوم | وائل جمعة يُعلق على رحيل فتحي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 12 إبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات وانضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الأحد.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 12 إبريل 2020 ..

رسميًا | بيراميدز يدعم صفوفه بلاعب الأهلي في صفقة مجانية

أعلن بيراميدز رسميًا ضم أحمد فتحي لاعب الأهلي بدءًا من الموسم القادم. التفاصيل هنا

بعد انضمام فتحي لبيراميدز – تعليق مهم من تركي آل الشيخ

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على انتقال أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق النادي الأهلي، إلى صفوف نادي بيراميدز في صفقة انتقال حر. التفاصيل هنا

مرتضى منصور: بيراميدز ضم فتحي بعد ضغط الأهلي خوفًا من الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس الزمالك أن صفقة انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز تمت بعد تصريحاته حول قدرة ناديه المالية ضم اللاعب الذي رفض تجديد عقده مع الأهلي وأعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري. التفاصيل هنا

بيراميدز يكشف موقفه من رحيل بكار وجابر والشناوي وضم إكرامي وحجازي

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز المصري وجود أي مفاوضات مع أيٍ من الأندية المصرية خاصة الأهلي و الزمالك حول لاعبيه، مؤكدًا تمسك الفريق بكافة نجومه للموسم القادم. التفاصيل هنا

بيراميدز: أحمد فتحي لن يتخطى عبد الله السعيد ماليًا، وتلك حقيقة الـ50 مليونًا

نفى عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز المصري رفض الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق التعاقد مع أحمد فتحي لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه وصفه باللاعب الأفضل في مصر. التفاصيل هنا

محمد يوسف: الأهلي أخطأ في مفاوضاته مع أحمد فتحي

انتقد محمد يوسف المدير الفني السابق للأهلي والذي شغل منصب مدير الكرة كذلك طريقة النادي في التفاوض مع فتحي لتجديد عقده، إذ أكد أن "الجوكر" من النوع الذي يهتم ويُناقش كافة التفاصيل في العقد وما كان يجب تركه يُفكر في عرض التجديد لمدة 48 ساعة خاصة مع العلم بوجود عروض أخرى قوية.

وائل جمعة يُعلق على رحيل فتحي وانضمامه إلى بيراميدز