الانتقالات

الاتحاد يُنافس الزمالك على مهاجم الوداد

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الفريق السعودي يريد كذلك جناح الفريق المغربي

أفادت صحيفة المدينة السعودية نقلًا عن مصادر مغربية أن إدارة   الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي تستهدف التعاقد مع لاعبين جديدين من شمال أفريقيا وتحديدًا من المغرب، فيما صرفت النظر عن تجديد عقد لاعب الوسط الهولندي كريم الأحمدي.

وينتهي عقد الأحمدي بنهاية الموسم الجاري ويبدو أنه في طريقه للرحيل عن جدة والعودة إلى هولندا، وقد قال مؤخرًا أنه يمتلك عدة عروض لكن الأقرب هو عودته لصفوف فينورد الهولندي.

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    المدينة أوضحت أن جناح الوداد إسماعيل الحدادي ومهاجمه وليد الكرتي على رأس قائمة أهداف الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفي القادم، خاصة بعد نجاح اللاعبين المغاربة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وأبرزهم ثنائي النصر عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

    ويُواجه العميد منافسة شرسة من الزمالك المصري على ضم الكرتي، لكن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم تقليص عدد الأجانب المسموح قيدهم في الأندية المصرية الموسم القادم قد يخدم الفريق السعودي ويُجبر الأبيض على الانسحاب من الصفقة.

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