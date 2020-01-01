سيد عبد الحفيظ: لا نية للعودة للتدريبات ولا نفكر في الموسم المقبل

مدير الكرة بالأهلي يوضح أحوال المصابين

أكد سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، أنه يعقد اجتماعات مستمرة مع السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للفريق، لدراسة كافة الأمور الخاصة بما يتعلق بالموسم الجاري، في ظل توقف الدوري.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن إيقاف المباريات بشكل مؤقت حتى نهاية إبريل الجاري، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من المحافظات، على أن يتم دراسة الوضع من عودة النشاط أو مد الإيقاف بعد ذلك.

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "الأيام الجارية تشهد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين إدارة الكرة والجهاز الفني، ندرس كافة الأمور الخاصة بمستقبل الفريق في الموسم الجاري في ضوء الاحتمالات المطروحة بشأن المسابقة، لكن لم تتطرق الاجتماعات سواء مع فايلر أو إدارة الكرة لما يتعلق بالموسم المقبل باعتبار أن الحالي لم ينته بعد".

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وأضاف: "الجهاز الفني وضع كل الاحتمالات أمامه للعمل عليها وفقًا لما سيتحدد لبقية الموسم الجاري محليًا وإفريقيًا، لكن لا توجد نية حتى الآن للعودة لاستئناف التدريبات الجماعية، فالحفاظ على سلامة الجميع واللاعبين والالتزام بقرار مجلس الإدارة وتوجهات الدولة أهم من أي شيء مع ضرورة نشر الوعي الصحي واتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا الذي يجتاح العالم في الوقت الحالي للحفاظ على سلامة الجميع داخل الأهلي".

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بسؤاله عن حال المصابين، أوضح: "أطمئن عليهم بشكل مستمر، وأحرص على متابعة الجهاز الطبي واللاعبين المصابين، للتأكد من التنسيق بينهما بشأن البرامج الطبية التي يحددها الأطباء الألمان لكل منهم".

واختتم: "كل المصابين يؤدون برنامجهم بشكل منتظم، وكذلك بقية اللاعبين يؤدون البرامج التدريبية الخاصة بهم بشكل منتظم وفقًا لما حدده الجهاز الفني".

يذكر أنه قبل التوقف كان المارد الأحمر متصدرًا لجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.

أما على المستوى الإفريقي، فصعد الشياطين الحمر إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان من المقرر أن يلاقي الوداد المغربي في مايو المقبل، قبل أن يقرر الاتحاد الإفريقي "كاف" تأجيل المباريات حتى إشعار آخر.