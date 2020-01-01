أخبار الأهلي اليوم | أبو تريكة رفض حقيبة أموال من الزمالك

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 10 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 10 مايو 2020 ..

وليد سليمان: شعرت بالحزن عندما تحدث معي الأهلي للتجديد

كشف وليد سليمان كواليس تجديد عقده مع الأهلي خلال حواره مع قناة أون تايم سبورت 2. التفاصيل هنا

هل يُفاوضه الأهلي، وهل سيوافق؟ عمر جابر يُجيب

تحدث عمر جابر عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه من بيراميدز وموقفه منها. التفاصيل هنا .

وليد سليمان: كارتيرون رفض مواجهة الترجي في نهائي دوري الأبطال

أشاد وليد سليمان بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي، كما كشف عن كواليس مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2018 ضد الترجي. التفاصيل هنا

رئيس الترسانة السابق: أبو تريكة رفض حقيبة أموال من الزمالك

قال حسن فريد رئيس نادي الترسانة المصري السابق أن محمد أبو تريكة رفض حقيبة ممتلئة بالمال من الزمالك لإصراره على اللعب للأهلي، وقال فريد لقناة أون تايم سبورت "أبو تريكة طلب مني إعادة الحقيبة للزمالك وكان بها 750 ألف جنيهًا مصريًا، وطلب منا الانتقال للأهلي".

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لجنة التخطيط تُطالب فايلر بحسم ملف المعارين

تُجري لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح اجتماعات مع رينيه فايلر في حضور سيد عبد الحفيظ لمناقشة خطط النادي المستقبلية، وتُطالب اللجنة المدرب السويسري بسرعة حسم ملف المعارين لكنه يرفض التسرع ويشدد على ضرورة الانتظار حتى نهاية الموسم لمتابعتهم جيدًا على أرض الملعب.