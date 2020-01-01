أخبار الأهلي اليوم | فكرة جديدة لدعم الدفاع

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 9 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 9 مايو 2020 ..

المزيد من الفرق

هاني رمزي: كنت أحلم بالاعتزال في الأهلي

قال هاني رمزي أنه كان يتمنى اللعب موسمًا واحدًا في الأهلي دون مقابل ليختم مسيرته مع الفريق الذي بدأ معه، مبديًا كذلك رغبته تدريب الفريق ومؤكدًا أن الأولوية له كونه بيته الذي ترعرع به، لكن رافضًا في نفس الوقت استبعاد فكرة تدريب نادي الزمالك.

الأهلي يرغب بإعادة لاعبه من وادي دجلة

أفادت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي تُفكر جديًا باستعادة مدافع الفريق أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة بعد ظهوره بمستوًى ممتاز منذ رحيله نهائيًا عن الفريق صيف 2018.

بيكهام الذي تألق مع المنتخب الأولمبي ويُعد أحد عناصره الأساسية يُجيد اللعب في مراكز قلب الدفاع والظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع، وتبدو فكرة استعادته هي الفكرة الجديدة لدعم دفاع الفريق خاصة بعد الحديث عن رفض رينيه فايلر التعاقد مع أسامة جلال وباهر المحمدي وعبد الله بكري.

النجم الساحلي يُجدد مفاوضاته مع الأهلي

أفادت صحيفة الصريح التونسية أن النجم الساحلي جدد مفاوضاته مع الأهلي حول مستحقات غرامة سليماني كوليبالي، ذلك بعدما قرر النادي المصري تقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وطلب النجم الساحلي سحب الشكوى من فيفا ومحاولة الوصول لحل وسط حول الأقساط المستحقة من مستحقات الأهلي، ذلك بسبب الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي في ظل أزمة فيروس كورونا.

الأهلي يترقب موقف ثنائي النجم الساحلي