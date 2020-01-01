أخبار الأهلي اليوم | كواليس استضافة القناة لحسام حسن، وعودة ربيعة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 ..

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الاتحاد يسعى خلف ثلاثي الأهلي

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري رغبة ناديه التعاقد مع أحمد الشيخ وحسين السيد وصالح جمعة من الأهلي.

وأشار إلى أنه يتمتع بعلاقات جيدة جدًا مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب وسيكون سعيدًا جدًا حال نجح في ضم صالح جمعة.

رامي ربيعة يعود لقيادة دفاع الأهلي أمام الإنتاج الحربي

أفادت مصادر صحفية مصرية أن رامي ربيعة بات جاهزًا للعب مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة وإنهاء برنامجه التأهيلي بنجاح.

ويهدف المدرب رينيه فايلر للبدء باللاعب بجانب محمود متولي في قلب دفاع الأهلي خلال مواجهة الإنتاج الحربي يوم الجمعة القادم، وذلك بسبب غياب ياسر إبراهيم للإصابة وأيمن أشرف للإيقاف.

حسام حسن يروي قصة استضافته في قناة الأهلي

قال حسام حسن أن مصطفى عبده تحدث معه وطلب منه أن يكون ضيفه في واحدة من الحلقات الأولى لبرنامجه الجديد على قناة النادي الأهلي، وأنه وافق دون مقابل مادي حبًا في "المجري" والنادي الأهلي، مشددًا على أنه لا يبحث عن الظهور في الإعلام ولا يحبه.

أضاف "وجدنا بعد ذلك اعتراضات لأننا لعبنا في الزمالك، لنا الشرف أن لعبنا ونجحنا مع الفريق الأبيض، البعض من لاعبي الأهلي لعبوا مع الزمالك وفشلوا مثل زكريا ناصف وأيمن شوقي".

حسام حسن: اتحاد الكرة فاسد، وصلاح مثل ميسي يحتاج لأمثالي

نجم الأهلي السابق يتحدث عن آلية اختيار مدرب المنتخب المصري ويُعلق على استبعاده من الترشيحات. التفاصيل هنا

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة