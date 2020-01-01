جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري بعد الكورونا والقنوات الناقلة

بعد التوقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، تقرر عودة النشاط الرياضي في مصر 25 يوليو، فما هو جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري؟

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية عن عودة النشاط الرياضي وكرة القدم على وجه التحديد للحياة بداية من يوم 25 يوليو 2020 الحالي بعد توقف دام 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.

بدأت الأندية بالفعل في عمل المسحات اللازمة لاكتشاف إصابة أي من اللاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية بفيروس كورونا، وقد جاءت النتائج بإصابة عدد كبير من اللاعبين ما من شأنه أن يعطل عودة الدوري المصري.

الأهلي يحارب من أجل إعادة الدوري، بينما يقف الزمالك ومعه عددًا من الأندية الأخرى وقفة قوية مطالبين بإلغاء هذه النسخة من البطولة في ظل أزمة كورونا وتفشيها وزيادة أرقام المصابين في مصر واستحالة إقامة الإجراءات الاحترازية على الطراز الأوروبي.

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في الوقت نفسه فقد أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قرار عودة كرة القدم والرياضة بشكلٍ عام سيُنفذ وأن الدوري الحالي سيستكمل ولا مجال لإلغائه، وهناك حرب إعلامية من الطرفين لا يُعرف نتيجتها حتى الآن.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري المصري بفارق 16 نقطة عن أقرب الملاحقين، ورغم ذلك يطالب باستمرار الموسم، أما الزمالك فرأيه واضح بأن ينتهي الموسم الآن ويعود الموسم الجديد في سبتمبر أو أكتوبر عند هدوء الأوضاع نسبيًا.

عمومًا، الأوضاع في مصر غير مستقرة والحكومة أقرت بفتح البلاد وإلغاء حظر التجول وعودة الحياة لطبيعتها مجددًا، ما يجعل جبهة الأهلي باستمرار الدوري هذا الموسم هي الأقرب حاليًا.

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وفي حال عودة الدوري، فيتبقى للمارد الأحمر 17 مباراة، وفي هذا التقرير نستعرض معًا المباريات المتبقية وما هي القنوات الناقلة..

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يقدم موقع جول خدمة البث الكتابي المباشر لمتابعيه قبل كل مباراة بنصف ساعة لمن ليست لديهم القدرة على متابعة التلفاز.

جدول مباريات الأهلي

يتبقى للأهلي 17 مباراة يفترض أن تكون بدايتها أمام إنبي، كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بحسب آخر المعلومات أن تكون المباريات القوية في آخر الأسابيع في قرار غير مفهوم حتى الآن.

لم يتم الإعلان الرسمي عن موعد استئناف الدوري، وكذلك عن موعد المباريات، ولكن نرصد لكم الآن المباريات المتبقية للقلعة الحمراء.