أخبار الأهلي اليوم | تحديد ملعب الإياب أمام الوداد، والتشكيل المتوقع للذهاب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 16 أكتوبر 2020 ..

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد

يستعد الأهلي لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم السبت في الدار البيضاء، ويُتوقع أن يبدأ المدير الفني بيتسو موسيماني اللقاء بتواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني في الدفاع.

وسط الملعب سيتكون من الثنائي الدفاعي أليو ديانج وعمرو السولية والثلاثي الهجومي حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي، وسيلعب مروان محسن وحيدًا في الهجوم، لكن مع وجود إمكانية لتواجد أليو بادجي بدلًا منه.

الأهلي يُعلن ملعب مباراة الإياب أمام الوداد

أعلن النادي الأهلي رسميًا أن مباراة الإياب ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ستُلعب يوم 23 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح بطل القرن في أفريقيا أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يُبلغه خلاله بتحديد استاد القاهرة لاحتضان اللقاء.

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