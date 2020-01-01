أخبار الأهلي اليوم | موسيماني يعد بنتيجة إيجابية في المغرب، والشناوي: نريد اللقب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 16 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم 16 أكتوبر 2020 ..

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محمد الشناوي: الأهلي لا يلعب سوى للفوز

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أن هدف النادي واللاعبين جميعًا هو التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي.

مضيفًا خلال حديثه لموقع الكاف الرسمي "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدا، لكن هدفنا النهائي هو الفوز بدوري الأبطال. الوداد فريق جيد ونحترمه كثيرًا، لكن الأهلي لا يلعب مبارياته سوى للفوز وبغض النظر عن البطولة. نريد إسعاد جماهيرنا بنتيجة إيجابية".

موسيماني: لدينا الكثير من الغيابات للإصابة، لكننا نريد الفوز في المغرب

قال بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أنه يُخطط للعودة من مباراة الوداد في المغرب بنتيجة إيجابية، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق الفوز هناك.

وأضاف في تصريحاته لموقع الاتحاد الأفريقي الرسمي "أعرف الوداد جيدًا وأدرى أنهم فريق قوي وأحترمهم تمامًا، لكنهم في نفس الوقت يعرفون الأهلي جيدًا جدًا. نحن هنا لتحقيق نتيجة إيجابية ولا نستبعد العودة إلى مصر بالفوز".

تابع "نعاني من غياب العديد من اللاعبين للإصابة، لكن تلك كرة القدم ولا يمكننا الشكوى من ذلك، لعبنا بعض المباريات في مصر دون بعض عناصرنا الأساسية ومع هذا حققنا الفوز، أثق بفريقي وقدرته على العودة بنتيجة جيدة من المغرب".

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