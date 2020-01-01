أخبار الأهلي اليوم | ميلويفيتش يطلب مدافع أجنبي، وجديد موقف ساريتش

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 17 أكتوبر 2020 ...

الأهلي يقترب من التوصل لاتفاق مع ساريتش

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إلفيس ساريتش لاعب وسط الأهلي ووكيله وافقا على اقتراح الإدارة برفع اسمه من قائمة الفريق المحلية دون فسخ عقده مع النادي، ومن ثم انتظار انتهاء فترة علاجه وتأهيله وعودته للملاعب لاتخاذ القرار النهائي في مستقبله، ما بين عودته للفريق أو رحيله نهائيًا.

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وتسعى الإدارة الأهلاوية للتوصل لاتفاق مع ساريتش حول مستقبله لحسم التعاقد مع لاعب أجنبي جديد وتسجيله في القائمة بدلًا منه.

ميلويفيتش يطلب ضم مدافع أجنبي

طلب فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي من الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة التعاقد مع مدافع أجنبي بعد إصابة طلال عبسي القادم من التعاون ونظرًا لتواجد عبد الباسط الهندي مع المنتخب الأولمبي السعودي.

وأبلغ المدرب الصربي الإدارة الأهلاوية بمنحه الأولوية لضم مدافع أجنبي على التعاقد مع جناح أيمن أجنبي، وينتظر النادي حسم ملف إلفيس ساريتش للتعاقد مع الأجنبي السابع.

خاص .. الوحدة يوافق على عرض الشباب للتعاقد مع فواز الصقور

مصادر خاصة لجول النسخة العربية أكدت فوز الشباب بمدافع الوحدة الذي كان مطلوبًا بقوة لدى الأهلي. التفاصيل هنا

عودة الحكام السعوديين لافتتاحية الدوري بعد غياب عامين

ينطلق مساء اليوم السبت الموسم الجديد من الدوري السعودي، وستشهد الجولة الأولى تواجد حكام سعوديين لإدارة جميع المباريات لأول مرة بعد منذ عامين.