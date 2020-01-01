خاص .. الوحدة يوافق على عرض الشباب للتعاقد مع فواز الصقور

الشباب يواصل إبرام تعاقدات مميزة

نادي الشباب يواصل صفقاته القوية في موسم الانتقالات الصيفية في الوقت الحالي، بالتعاقد مع لاعبين مميزين خلال الأشهر الماضية ببراعة خالد البلطان رئيس الليوث.

فواز الصقور لاعب نادي الوحدة، مطلوبًا في أكثر من فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما جعل ناديه الانتظار العرض المميز لبيعه.

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وعلم "جول" من مصادر خاصة، أن نادي الوحدة وافق بالفعل على بيع الصقور لنادي الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليدعم فريق شيخ الأندية في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكشفت المصادر أن الوحدة وافقت على الصفقة بعد عرض الشباب قيمة مالية قدرها 6 ملايين ريال سعودي، ليخطف اللاعب من الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه.

وكان الأهلي على رأس الأندية التي ترغب في ضم الصقور خلال الفترة الأخيرة، لكن الشباب قدم عرضًا مغريًا لإدارة الوحدة.

الشباب قدم موسم انتقالات مميز بضم أكثر من لاعب أجنبي مميز على رأسهم إيفر بانيجا، ليدخل موسم الدوري السعودي للمحترفين الجديد مدجج بالنجوم.