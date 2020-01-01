أخبار الأهلي اليوم | بديل ساريتش أمام الشرطة، وأطقم الراقي في دوري الأبطال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، والذي انطلق من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020 ...

الأهلي يُعلن عن أطقم الفريق في دوري أبطال آسيا

كشف النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على تويتر عن أطقم الفريق الأول لكرة القدم خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا 2020 التي ستُستأنف بدءًا من مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

📸 أطقم الفريق الكروي الأول بالنادي #الأهلي الخاصة بمسابقة #دوري_أبطال_آسيا 2020 ⚽💚 pic.twitter.com/4FWNN4iUbw — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 13, 2020

مدرب الشرطة: سنواجه الأهلي باللاعبين المحليين فقط

أكد عبد الرحمن شهد المدير الفني لفريق الشرطة العراقي أن جميع لاعبيه الأجانب سيغيبون عن مواجهة الأهلي السعودي المقررة مساء اليوم في دوري أبطال آسيا، وذلك بسبب غياب الدقة عن مواعيد وصولهم.

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وقد أكد المدرب ثقته في لاعبيه المحليين وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السعودي.

ميلويفيتش يختار بديل ساريتش أمام الشرطة

يستعد الأهلي لمواجهة الشرطة العراقي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا في الدوحة مساء اليوم، وقد اختار مدربه فلادان ميلويفيتش لاعب الوسط يوسف الحربي ليُعوض إلفيس ساريتش الغائب للإصابة.

وقد اختتم الأهلي تدريباته يوم أمس استعدادًا للمباراة، وقد بدا واضحًا أن المدرب الصربي سيعتمد على الهجوم من الأطراف باستخدام سلمان المؤشر والوافد الجديد حسن القيد.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة