جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات الأهلي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وترتيب المجموعة وكل ما يخص مشاركة قلعة الكؤوس في البطولة الآسيوية..

لا يزال حلم التتويج بلقب بطولة دوري أبطال آسيا يُنازع جمهور الأهلي في المملكة العربية السعودية، فدائمًا ما كان حلم اعتلاء قمة القارة حاضرًا، وسعت إليه قلعة الكؤوس بكل السبل الممكنة.

وفي الموسم الماضي، كانت مشاركة الأهلي مقبولة إلى حد كبير ووصل إلى ثمن النهائي، لكنه اصطدم بمواطنه الهلال الذي توِّج باللقب لاحقًا، بينما كانت المشاركة الأفضل على الإطلاق عام 2012 عندما وصل الفريق إلى النهائي وخسره.

الآن نسخة جديدة استثنائية متواصلة من بطولة دوري أبطال آسيا، والأهلي في حُلة مميزة رفقة مدربه المخضرم كريستيان جروس، الذي يولي اهتمامًا بالغًا لإعادة اللقب إلى الخزائن الأهلاوية كما أعاد الدوري السعودي بعد طول غياب.

المزيد من الفرق

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، جدول المباريات ونظام البطولة

في هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا وترتيب مجموعته.

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع الأهلي في مجموعة تضم الوحدة الإماراتي مع الاستقلال الإيراني وكذلك الشرطة العراقي، وانطلقت منافسات المجموعة مساء الإثنين الموافق 10 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 16 جمادى الآخر 1441 هجريًا.

لكن توقفت المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك في أعقاب خوض أهلي جدة مباراته الثانية في دور المجموعات التي كانت ضد استقلال وانتهت بفوزه بهدفين لهدف.

عادت المسابقة من جديد من الجولة الثالثة من دور المجموعات في سبتمبر 2020، لكنها حملت مفاجأة غير سارة هي انسحاب الوحدة من دوري أبطال آسيا بسبب عدم استطاعته السفر لقطر التي تحتضن بقية مباريات البطولة لإصابة عدد من أعضائه بالكورونا.

المباراة الموعد النتيجة الدور الأهلي - استقلال طاجكستان الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخر 1441 0-1 التمهيدي الوحدة - الأهلي الإثنين 10 فبراير 2020،

16 جمادى الآخر 1441 1-1 المجموعات الأهلي - استقلال الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441 1-2 المجموعات الأهلي - الشرطة الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات المجموعات الشرطة - الأهلي الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات المجموعات استقلال - الأهلي الأربعاء 23 سبتمبر 2020،

6 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات المجموعات

ترتيب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2020