أخبار الأهلي اليوم | الموافقة على رحيل المولد، واستهداف مدافع الاتحاد السابق

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 أكتوبر 2020 ...

مروان دا كوستا على رادار الأهلي

أفادت صحيفة الوطن السعودية أن المدافع مروان دا كوستا أصبح ضمن أهداف الأهلي لدعم دفاعه بعد إصابة طلال العبسي وإمكانية غيابه طويلًا.

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وطلب المدرب فلادان ميلويفيتش استبدال إلفيس ساريتش بمدافع أجنبي، خاصة في ظل غياب لاعب الوسط البوسني عدة أشهر بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

الوطن أوضحت أن المدافع المغربي الذي كان قد فسخ عقده مع الاتحاد من جانب واحد في يناير الماضي أحد خيارات الإدارة الأهلاوية، مع التأكيد على وجود خيارات أخرى يجري النقاش حولها حاليًا.

ميليوفيتش يُوافق على رحيل سعيد المولد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب فلادان ميلويفيتش وافق على رحيل سعيد المولد عن صفوف الأهلي، وقد أبلغ الإدارة بقراره عبر تقرير فني مفصل.

المولد مرتبط مع الأهلي بعقد يمتد لنهاية الموسم الجاري، وقد أبدى رغبته بالرحيل عقب نهاية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، ويتفاوض مع الإدارة حاليًا حول شكل الرحيل وإن كان بالإعارة أو فسخ العقد بالتراضي.

إنذار من وزارة الرياضة للأهلي وأربعة أندية

وجهت وزارة الرياضة وتحديدًا فريق عمل استراتيجية دعم الأندية إنذارًا رسميًا لخمس أندية في الدوري السعودي هي الهلال والنصر والاتحاد والقادسية والأهلي لعدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية خلال ساعات العمل.

وقد تم اكتشاف ذلك "الخلل" خلال تنفيذ زيارة ميدانية لثمان أندية من الدوري السعودي، هي الخمسة السابقين بجانب ضمك وأبها والاتفاق.

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الأهلي ثالث أكثر الأندية شعبية في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فوز الهلال في استفتاء أكثر الأندية شعبية في السعودية، بعدما حصد 49% من الأصوات ليتفوق على عدوه اللدود "النصر" الذي لم يجمع أكثر من 33%.

وقد جاء الأهلي والاتحاد في المركزين الثالث والرابع بحصول كل منهما على 7% من الأصوات، وأخيرًا الشباب خامسًا بـ4%.

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