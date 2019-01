أجويرو وهيجواين ينضمان للمطالبين باستكمال البحث عن سالا

انضم العديد من نجوم المنتخب الأرجنتيني للحملة التي تطالب باستكمال عمليات البحث عن إيميليانا سالا، لاعب كارديف سيتي، والطيار بعد الإعلان عن إيقافها رسمياً.

وأعلنت السلطات المحلية في جريسني، كارديف، إيقاف عمليات البحث عن أحياء في قضية اختفاء الطائرة التي كانت تقل المهاجم الأرجنتيني من نانت إلى فريقه الجديد.

وكتب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، عبر صفحته على تويتر قائلاً: "لا نريد أن نفقد الأمل ونريد التمسك به، رجاء لا توقفوا البحث، صلاتي من أجل سالا وعائلته".

وأيده زميله في سيتي نيكولاس أوتاميندي: "أريد إظهار تعاطفي مع عائلة سالا، ومطالبة الشرطة باستكمال البحث، لا يزال هناك أمل لإيجادهم أحياء".

