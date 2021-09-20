أثبيليكويتا: رسالة توخيل الغاضبة ألهمتنا أمام توتنهام

قائد تشيلسي يكشف الحديث الذي قاله توماس توخيل للاعبين بين الشوطين خلال مباراة توتنهام.

أكد الإسباني سيزار أثبيليكويتا قائد ومدافع نادي تشيلسي أن غضب الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" خلال مباراة الفريق أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، ألهم الفريق لتحقيق الفوز.

تشيلسي صعد إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه على توتنهام بنتيجة 3-0 يوم الأحد، بالتساوي مع ليفربول.

تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، حصد ثلاث نقاط ثمينة من ملعب توتنهام، لكن الأداء كان مختلفًا للغاية بين الشوطين الأول والثاني، ويؤكد أثبيليكويتا أن الفريق شعر بغضب توخيل بين الشوطين.

ماذا قال أثبيليكويتا عن رسالة توخيل الغاضب؟

قائد تشيلسي تحدث لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، وكشف الحديث الذي وجهه توخيل إلى اللاعبين.

وقال أثبيليكويتا: "لم يكن توخيل سعيدًا، ونحن لم نكن سعداء بأدائنا، على الرغم من أننا تمكننا من الوصول إلى منطقة الجزاء، إلا أننا لم نتمكن من التسديد على المرمى، وتوتنهام خلق بعض الفرص الخطيرة".

وأضاف: "حتى في المبارزات الثنائية لم نكن جيدين كما هو الحال عادة، كنا في بعض الأحيان معرضين للخطر، وكان علينا معالجة ذلك".

وتابع: "غيرنا الطريقة، ولم نكن نتوقع الفوز بالمباراة، أفضل ما قمنا به هو إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي".

وقال أثبيليكويتا في ختام حديثه: "رد الفعل كان جيدًا، الجميع متواضعون بما يكفي لقبول ذلك والعودة مرة أخرى وتقديم أداء قوي في الشوط الثاني".

ما هو القادم بالنسبة إلى تشيلسي؟

يستعد تشيلسي بعد فوزه على توتنهام لمباراتين هامتين، الأولى في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين ضد أستون فيلا.

وفي الثانية يستضيف مانشستر سيتي على ملعب "ستامفورد بريدج" في قمة الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا