مشجع يسب بوجبا.. وكاريك يتدخل لفض الاشتباك

أحداث مباراة وست هام ومانشستر يونايتد كانت مشتعلة داخل وخارج الملعب.

يبدو أن أحداث مباراة وست هام ومانشستر يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لم تكن مثيرة فقط داخل الملعب، بل امتدت الإثارة إلى خارجه أيضًا.

مانشستر يونايتد تمكن من خطف الفوز بنتيجة 2-1 من ملعب لندن الأولمبي، بفضل هدف في الدقيقة 89 بتوقيع جيسي لينجارد، ونجاح دافيد دي خيا في التصدي لركلة جزاء لصالح وست هام في الوقت بدل الضائع.

لكن الأحداث المثيرة لم تقتصر على أرض الملعب فقط، بعدما اضطر مايكل كاريك المدرب المساعد في مانشستر يونايتد إلى التدخل لمنع الفرنسي بول بوجبا نجم الفريق من الاشتباك مع مشجع قام بسبه أثناء خروجه من الملعب.

بول تعرض لسيل من الإهانات من جانب مشجعي وست هام بعد فوز مانشستر يونايتد على ملعب لندن الأولمبي.

وفي مقطع فيديو بعد المباراة نقلته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، قال أحد المشجعين للفرنسي: "أغلق فمك"، قبل أن يصرخ آخر ويسبه بألفاظ نابية.

بوجبا توقف بالفعل لمحاولة الرد على مجموعة المشجعين القريبين من أرض الملعب، والرد على الإهانات الموجهة ضده.

Paul Pogba winding up a West Ham fan who launched unprovoked insults at him at the end of the game 😳



🎥 - @Enrique_murio pic.twitter.com/dQKdhc8YwG — United Zone (@ManUnitedZone_) September 19, 2021

وجاء تدخل كاريك الذي قال للفرنسي: "لنذهب يا بول" وجره إلى غرف الملابس لينهي الأمر قبل أن يتورط بوجبا في مشاجرة مع الجماهير.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا