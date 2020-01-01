أبو تريكة: صلاح ليس سعيدًا في ليفربول!

محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر المعتزل والمقرب من محمد صلاح يؤكد أن نجم الريدز غير سعيد في ليفربول.

أكد محمد أبو تريكة أسطورة كرة القدم المصرية المعتزل أن محمد صلاح نجم ليفربول غير سعيد في صفوف الريدز في الوقت الحالي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال تحليله لمباراة ليفربول الجارية أمام كريستال بالاس في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال أبو تريكة: "محمد صلاح ليس سعيدًا في ليفربول، هذا هو شعوري الشخصي، لكن لم نتحدث سويًا في هذا الأمر حتى الآن".

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وأضاف: "وجوده كبديل في مواجهة اليوم والحديث عن برشلونة وريال مدريد وأزمة شارة القيادة في مواجهة ميتيلاند ربما تكون النار التي تبقى تحت الرماد، سأتصل به بعد المباراة وأتحدث معه".

وقرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن يبقي على صلاح حبيس مقاعد الاحتياط قبل لقاء اليوم ضد كريستال بالاس.

وكان كلوب قد أكد في تصريحات صحفية قبل المواجهة لصالح "بي تي سبورت"، أن غياب صلاح يأتي لرغبته في منحه بعض الراحة.

جدير بالذكر أن محمد صلاح كان قد خرج في تصريحات صحفية اليوم وأكد خلالها أن مستقبله في ليفربول في يد النادي فقط.