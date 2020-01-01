هل تصريحات محمد صلاح سبب غيابه عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

خرج النجم المصري محمد صلاح بتصريحات قوية مع صحيفة آس الإسبانية يوم الجمعة 19 ديسمبر 2020، فهل تسببت في غيابه عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

منذ عودته للدوري الإنجليزي الممتاز منذ 3 مواسم، أصبح النجم المصري محمد صلاح هو النجم الأول للفريق، وكان أحد أعمدة ثورة يورجن كلوب في ليفربول.

هو الهداف الأول لنسخة الريدز الحالية، وزاحم أساطير النادي في وقتٍ قياسي بغزرة تهديفه، وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى في أوروبا لعل أبرزهما ريال مدريد وبرشلونة.

أعاد صلاح وزملاؤه في السنوات الأخيرة دوري أبطال أوروبا بعد غياب استمر لأعوامٍ طويلة، كما كان أحد أهم جنود الإنجز الأعظم وهو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز - في حقبة الاحتراف - للمرة الأولى في التاريخ.

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لكن، خرج محمد صلاح بتصريحات لصحيفة آس الإسبانية يوم الجمعة 18 ديسمبر، تحدث فيها عن مستقبله وعن العديد من النقاط تخص الريدز والمنتخب المصري، فتفاجأ الجميع في اليوم التالي بجلوسه على مقاعد البدلاء في مباراة ليفربول وكريستال بالاس، فهل حديثه مع الصحيفة الإسبانية هو السبب؟

صلاح: أعتبر نفسي ضمن الأفضل، وهذا رأيي في حسام البدري والتعليم في مصر!

ما هي تصريحات محمد صلاح؟

في مساء يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، نشرت صحيفة آس الإسبانية حديث لمحمد صلاح، تحدث خلالها عن مستقبله وعن يورجن كلوب وعن منتخب مصر ومدربه حسام البدري.

تحدث صلاح عن مستقبله وربط بعض الأخبار باهتمام من ريال مدريد وبرشلونة وقال: "أعتقد أنهما يعدان من أندية القمة، ومن المستحيل أن تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن في الوقت الحالي تركيزي على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد مع ليفربول".

ريال مدريد أو برشلونة 👀



النجم المصري يُلمح إلى احتمال تغيير وجهته إلى الدوري الإسباني



أي نادي منهم الأنسب لمحمد صلاح؟ 🤔 pic.twitter.com/rOYmmLKAjd — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2020

وعند سؤاله إلى متى ترى نفسك في أنفيلد قال: "هذا السؤال صعب، لكن في الوقت الحالي سأقول أن كل شيء في يد النادي، وبكل تأكيد أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا كما قلت، كل الأرقام الممكنة، لكن من جديد كل شيء في يد النادي".

وفي تصريحات محمد صلاح الأخيرة تحدث أيضًا عن مباراة ليفربول وميتييلاند في دوري أبطال أوروبا، والتي ارتدى خلالها آرنولد شارة قيادة الفريق وقال: "بصراحة شعرت ببعض الإحباط، لقد توقعت أن أكون القائد لكن هذا في النهاية قرار المدير الفني ويجب أن أقبل به".

تصريحات محمد صلاح كاملة من هنا..

هل تصريحات محمد صلاح سبب غيابه عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس؟

يمكن التكهن بأن تصريحات محمد صلاح هي سبب غيابه عن مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد جاء هذا الغياب المدوي بعد أقل من 24 ساعة على تصريحاته لجريدة آس.

🗣️"محمد صلاح على مقاعد البدلاء، لقد لعبوا الكثير من المباريات كلهم، ربما يمكنه أن يدخل كبديل وأن يصنع الفارق".



كلوب يكشف لـ "بي تي سبورت" أن صلاح في حاجة للراحة قليلًا https://t.co/LdSnZBTyRQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2020

لكن يورجن كلوب أجاب عن هذا السؤال الذي شاع بين عشاق النجم المصري، ففي تصريحات له لبي تي سبورت أشار الألماني إلى أن غياب الفرعون عن المباراة للراحة، حيث قال: "صلاح على مقاعد البدلاء، لقد لعب الفريق الكثير من المباريات كلهم، ربما يمكنه أن يدخل كبديل وأن يصنع الفارق".