صلاح: مستقبلي في يد ليفربول وكلوب أحبطني لهذا السبب

محمد صلاح نجم فريق ليفربول يسعى لتحقيق الفوز بكل البطولات الممكنة في الموسم الجاري وتحطيم كافة الأرقام القياسية في تاريخ الريدز.

أعرب النجم المصري محمد صلاح عن أمله في تحقيق الفوز بكل البطولات الممكنة في الموسم الجاري رفقة فريقه ليفربول.

جاء هذا في حوار تحدث خلاله صلاح لصالح صحيفة "آس"، وتطرق خلاله للحديث عن عدة أمور من ضمنها مواجهة توتنهام الأخيرة، وجوزيه مورينيو وسباق الكرة الذهبية وغيرها من الأشياء.

وقال صلاح: "لقد لعبنا مباراة جيدة ضد توتنهام، لقد كانت مواجهة صعب لكنها انتهت بالفوز وهذا هو الأهم".

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وأضاف: "أعتقد أن الأمر مبكر بعض الشيء للحديث عن الفوز بالدوري الإنجليزي، لكن نعم ليفربول يقدم مستويات جيدة رفقة الفرق الأخرى، لذلك أتمنى أن تكون لنا فرصة في تحقيق اللقب".

وأردف: "لقد عملت مع مورينيو من قبل، هو مدرب عظيم لديه رؤية وساعد توتنهام كثيرًا على الوصول للمكان الذي هم فيه الآن في المركز الثاني، لذلك من المؤكد أنهم يقومون بعملهم".

وأكمل عن سباق الحذاء الذهبي الخاص بالدوري الإنجليزي: "لا أعلم، لا أريد أن أقول تلك الكلمات الآن، لكنني دومًا ما أحاول التسجيل ومساعدة الفريق على الفوز، وهناك فرصة جيدة أن أحصل على اللقب الثالث لي، لكن الأهم هو الفوز بكل شيء مع الفريق، هذا هو الشيء الأهم".

وتطرق للحديث عن أرقامه القياسية: "أعتقد أنني كسرت القليل منها، وأتمنى أن أملك كل الأرقام القياسية للنادي، لكن كما قلت من قبل، الفريق يأتي أولًا قبل أي رقم".

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وعن دوري الأبطال قال: "أعتقد أننا نقوم ببعض العمل الجيد في البطولة بالسنوات الأخيرة، وفرصتنا لتحقيق البطولتين جيدة، لم نحظى بالحظ الكافي في الموسم الماضي، لكن هذا الموسم سنقاتل على كل شيء".

وأضاف: "لدي ذكريات جيدة من النهائي الثاني لي في دوري أبطال أوروبا، ففي الأول تعرضت للإصابة وخسرنا وفي الثاني حققنا الفوز وكان الشعور مذهلًا، لقد كانت واحدة من أفضل لحظات حياتي".

وأنهى تصريحاته عن تلك النقطة: "لا أحب التفكير في المباريات مثل تلك التي خسرناها أمام أتلتيكو مدريد، لكن حتى لو قابلناهم في طريقنا فلا بأس، لو أردت تحقيق البطولات عليك أن تتغلب على أي خصم، وأن تقاتل في كل مباراة، دعنا نرى ما الذي سيحدث".

وتحدث عن ريال مدريد وبرشلونة وقال: "أعتقد أنهما يعدان من أندية القمة، ومن المستحيل أن تعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، لكن في الوقت الحالي تركيزي على الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا من جديد مع ليفربول".

وعند سؤاله إلى متى ترى نفسك في ليفربول قال: "هذا السؤال صعب، لكن في الوقت الحالي سأقول أن كل شيء في يد النادي، وبكل تأكيد أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا كما قلت، كل الأرقام الممكنة، لكن من جديد كل شيء في يد النادي".

واستمرت الأسئلة الصعبة بالحديث عن شارة القيادة أمام ميتيلاند والتي حصل عليها ترينت ألكسندر أرنولد وقال: "بصراحة شعرت ببعض الإحباط، لقد توقعت أن أكون القائد لكن هذا في النهاية قرار المدير الفني ويجب أن أقبل به".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد حقق دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة في مسيرته الكروية حتى الآن كانت في 2019 على حساب توتنهام وسجل الهدف الأول في اللقاء من ركلة جزاء.