آرسنال يقلب الطاولة على ساوثامبتون وينتصر بثلاثية مستحقة

انتصار جديد للمدفعجية على المستوى المحلي

نجح فريق آرسنال في مواصلة انتصاراته بالدوري الإنجليزي، بعدما فاز على مضيفه ساوثامبتون، بالجولة 20 من عمر البطولة.

آرسنال خاض اللقاء بعد الخسارة من ساوثامبتون يوم السبت الماضي بهدف دون رد، في إطار المرحلة الرابعة من كأس الاتحاد الإنجليزي.

المدرب ميكيل أرتيتا اعتمد على بيرند لينو في حراسة المرمى، وأمامه هيكتور بيليرين ودافيد لويز وروب هولدينج وسيدريك سواريس في خط الدفاع.

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وفي خط الوسط غاب المصري محمد النني، ليشارك جرانيت جاكا وسميث رو وتوماس بارتي، وأمامهم الثلاثي ألكسندر لاكازيت ونيكولاس بيبي وبوكايو ساكا.

البداية كانت سريعة لصالح آرسنال من انفراد صريح للاكازيت، ولكنه فشل في افتتاح التسجيل للمدفعجية بسبب تألق الحارس أليكس مكارثي.

العقاب جاء أسرع من المتوقع لأصحاب الأرض، حيث سجل ستيوارت أرمسترونج الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الثالثة من خارج منطقة الجزاء.

بيبي قرر استغلال حصوله على فرصة اللعب كأساسي الليلة، ليسجل هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء، بتسديدة مخادعة داخل المنطقة.

الأمور ازدادت في التحسن لآرسنال على مدار الشوط الأول، ليتمكن ساكا من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة 39 بعد مراوغة حارس ساوثامبتون في طريقه نحو المرمى.

وفي الدقيقة 73 حسم لاكازيت الفوز للمدفعجية، بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة سحرية من ساكا أحد أبرز نجوم المباراة.

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آرسنال تلقى صدمة في الدقيقة 78، بعدما تعرض بارتي للإصابة، ليغادر الملعب ويشارك النني بدلًا منه.

النتيجة تضع آرسنال في المركز الثامن بجدول الدوري الإنجليزي بـ30 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر، مقابل 29 لساوثامبتون في المركز الحادي عشر.