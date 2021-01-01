باريس سان جيرمان يتدخل لخطف جارسيا من برشلونة

كومان يطالب إدارة النادي بإنقاذ الموقف

أصبح نادي برشلونة الإسباني، مهددًا بخسارة المدافع الإسباني إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي، بعد ظهور منافسة قوية على ضمه.

جارسيا عقده مع سيتي ينتهي في يونيو 2021، مع عدم وجود نية لديه من أجل التوقيع على عقد جديد ليصبح مصيره الرحيل.

برشلونة اتفق على ضم اللاعب خلال شهر يناير الجاري بقيمة مالية مخفضة، لكن المرشحين لرئاسة النادي رفضوا هذه الفكرة وفضلوا تأجيلها للصيف.

المزيد من الفرق

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت أن باريس قرر الانقضاض على الفرصة ومحاولة إقناع اللاعب بالانضمام لصفوفه.

ويأتي ذلك نظرًا لحاجة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المتبقية من الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يريد برشلونة ويحلم بالانتقال للفريق الكتالوني، لكن باريس لا يريد تفويت فرصة ضمه بقيمة مالية تصل إلى خمسة ملايين فقط.

اقرأ أيضًا .. برشلونة يبيع لاعبه لباريس سان جيرمان بـ25 مليون يورو

بوتشيتينو عن ميسي : كان قريبًا من إسبانيول وأحلم بضم أفضل اللاعبين

وعلى جانب آخر يطمح رونالد كومان في تغيير هذا الاتجاه، حيث ناشد إدارة برشلونة بالإسراع في ضم اللاعب، نظرًا للحاجة الملحة للتدعيم في خط الدفاع، بعد هبوط مستوى كليمون لونجليه والإصابات المستمرة لصامويل أومتيتي وغياب جيرارد بيكيه لفترة طويلة.

يذكر أن جارسيا البالغ من العمر 20 سنة، لعب في مراحل الشباب ببرشلونة، قبل الانتقال لسيتي في يوليو 2018، حيث تم تصعيده للفريق الأول بناء على رغبة المدرب بيب جوارديولا.