29 yaşındaki Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, Barcelona'ya katılır katılmaz anında ve hızlı bir performans sergilemeyi başardı. Alman teknik direktör Hansi Flick, oyuncuya Valencia ve Feyenoord maçlarında süre verdi. Forvet ise Lamine Yamal'ın ortasının ardından kafayla bir gol kaydederek bu güveni karşılıksız bırakmadı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, oyuncunun takımın soyunma odasına uyumu hızlı bir şekilde gerçekleşti. Nitekim İspanyolcaya zaten hâkim olması sayesinde takım arkadaşlarıyla anlaşmakta zorluk çekmiyordu. Ayrıca Manchester City ve Arsenal'deki dönemi sayesinde Flick'in de konuştuğu İngilizceye de hâkim. Jesus, Barcelona teknik direktörünün mevcut sezonda rotasyona ihtiyaç duyması sebebiyle takımın sistemine hızlıca entegre olması için transfer edildi.

Bu dönemde Barcelona'nın maçları giderek yoğunlaşıyor. Takım, milli ara öncesinde son derece sıkışık bir programa giriyor. Bu program Levante ve çarşamba günü Spotify Camp Nou'da oynanacak Racing maçlarını, ardından da Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla maçını kapsıyor. Bu durum Flick'i güç dağılımı yapmaya mecbur bırakıyor. Nitekim planda, maçlar ilerledikçe Jesus'a daha büyük ve daha öne çıkan bir rol vermek de yer alıyor.

Barcelona'nın 9 numaralı forveti, takıma katıldıktan sonra Mestalla Stadı'nda 9 dakika süre aldı, ardından Feyenoord karşısında 7 dakika daha oynadı. Jesus bu sürede gol içgüdüsünü ve pas ile iş birliğine dayalı futbolu hızla kavrama yeteneğini gösterdi. Zira daha önce bu kolektif oyun anlayışıyla Pep Guardiola ve Mikel Arteta yönetiminde oynamıştı ve bu da onun lehine olan bir başka etken.

Raphinha'ya nefes aldırmak

Flick, Raphinha'ya asli bir gerçek forvet olarak güveniyor ancak onu yormayı tercih etmiyor. Nitekim oyuncu, Barcelona'nın oynadığı beş resmî maçtan yalnızca birini tamamladı. Bunu, 6'sı İspanya Ligi'nde ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 gol kaydederek görevini eksiksiz yerine getirdikten sonra yaptı.

Maçların sonucu belli olduktan sonra Raphinha'ya nefes aldırma operasyonu, geçen sezon sakatlıklardan muzdarip olan bir oyuncuyla Barcelona'nın benimsemesi gereken önemli bir seçenek olarak değerlendiriliyor. Zira Katalan takımıyla sezonun son üçlük diliminin bir bölümünde, özellikle de Şampiyonlar Ligi çeyrek final turundaki Atletico Madrid maçında forma giyememişti. Ayrıca Dünya Kupası sırasında Brezilya Milli Takımı'yla da sakatlık yaşamıştı.

Flick, Raphinha'yı korumaya çalışıyor ve bu da Jesus'un transfer edilmesinin başlıca sebeplerinden biri. Jesus sahada büyük çaba harcıyor, pres uygulamada güçlü bir katkı sunuyor ve isabetli bir şuta sahip. Bunlar Raphinha ile paylaştığı özellikler; her ne kadar eski Leeds United oyuncusu şu anda Kylian Mbappe ve birkaç isim haricinde dünyadaki forvetlerin çoğundan daha üst bir seviyede üstünlük sağlasa da.

Olumlu fiziksel durum

Gabriel Jesus, Arsenal'deki önceki dönemde oynamaktan uzak kalmasının etkisini bertaraf etmek için ilk gününden itibaren yoğun bir şekilde çalışıyor. Zira İngiliz takımının ilk maçlarında forma giyememişti. Oyuncu iyi bir fiziksel durum sergiliyor ve örneğin Rodri'de yaşananın aksine, özel bir rehabilitasyon programına ihtiyaç duymadan baştan itibaren grupla birlikte antrenmanlara katıldı.

Jesus'un etkinliği Feyenoord karşısında açıkça ortaya çıktıktan sonra Barcelona kulübü içinde bu transferle ilgili büyük bir memnuniyet hâkim. Flick'in oyun anlayışına iyi uyum sağlaması, onun yalnızca yedek kulübesinde ek bir seçenek olarak değil, takımda büyük bir rol ve öneme sahip bir oyuncu olarak geldiğine işaret ediyor.



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