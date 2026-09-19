İtalyan ekibi Monza'nın genç sağ beki Adam Bakouni, daha önce İtalya'nın alt yaş kategorisi milli takımlarının formasını giymesine rağmen, gelecekteki milli takım tercihini Fas Milli Takımı'nı temsil etmek yönünde kullanarak belirsizliğe son verdi.

20 yaşındaki oyuncunun ismi, Mali ve Tanzanya ile oynanacak iki hazırlık maçı öncesinde Fas 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. Bu adım, oyuncunun İtalya tarafından Fas'a geçişinin başlangıcını temsil ediyor.

Bakouni'nin tercihi, Fas Milli Takımı içinde güçlü rekabetin yaşandığı bir mevkiye denk geliyor; zira Ashraf Hakimi bu bölgede birinci tercih konumunda bulunuyor ve Paris Saint-Germain yıldızının konumuna yaklaşmayı hedefleyen çok sayıda oyuncu daha mevcut.

Bakouni, İtalya kariyerinin ardından Fas'ı seçti

Bakouni, Faslı bir baba ve İtalyan bir annenin çocuğu olarak Polonya'da doğdu. Ancak geçtiğimiz yıllarda İtalya'nın genç milli takımlarını temsil etmeyi seçmişti; şimdi ise uluslararası rotasını değiştirerek Fas Milli Takımı'na katılmaya karar verdi.

Genç oyuncu dikkat çekici özelliklere sahip. Hem sağ bek olarak oynayabiliyor hem de kanatta daha ileri bir konumda görev alabiliyor. 1,92 metre boyunda olması ise, büyük ölçüde hıza ve hücumdaki aktifliğe dayanan bir mevkiyi işgal eden bir oyuncu için alışılmadık bir boy.

Bakouni ayrıca Monza'nın A takımında da varlık göstermeye başladı. İtalya Ligi'ndeki ilk tecrübesini yaşadıktan sonra bu sezon kulüple birlikte çeşitli maçlarda forma giydi; uluslararası düzeydeki kararının netleşmeye başladığı dönemde bunların üçü ligdeki karşılaşmalardı.

Henüz düzenli olarak ilk on birde yer alan bir oyuncu haline gelmemiş olsa da, sahip olduğu yetenekler ve çok yönlülüğü, gelişme potansiyeliyle birlikte onu önümüzdeki dönemde takip edilmeye değer bir oyuncu kılıyor.

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Hakimi'nin halefi olmaya giden zorlu yol

Buna rağmen, Bakouni'yi 27 yaşındaki Ashraf Hakimi'nin beklenen halefi olarak nitelendirmek henüz erken. Özellikle de genç oyuncu, İtalya'daki güçlü bir rekabetten Fas Milli Takımı içinde yine kalabalık bir mevkiye geçmiş durumda.

Hakimi'nin arkasında, 28 yaşındaki Noussair Mazraoui en öne çıkan seçeneklerden biri olmayı sürdürüyor; özellikle de kulübünde doğal olarak sağ bek mevkiinde görev yapması, buna karşın Fas Milli Takımı'nda sık sık sol bek olarak kullanılması dikkat çekiyor.

Genç isimler de daha fazla fırsat elde etmek için baskı yapmayı sürdürüyor. Bunların başında, uzun bir bekleyişin ardından A takım hesaplarına giren 24 yaşındaki Zakaria El Wahdi geliyor. Ayrıca İspanya Ligi'nde kendini kabul ettiren ve milli takımda daha fazla fırsat elde etmeye çalışan 23 yaşındaki Omar El Hilali de bulunuyor.

Buna karşılık, yaş faktörü ve mevkilerdeki çok yönlülüğü, Bakouni'ye beklemek ve kendini geliştirmek için bir fırsat tanıyor; üstelik Fas Milli Takımı'nda yükselmek için birden fazla yolu bulunuyor.

Çifte vatandaşlık mücadelesinde Fas'a yeni bir zafer

Bakouni'nin kararı, her şeyden önce Fas projesinin diaspora kökenli genç yeteneklere, özellikle de uluslararası düzeyde birden fazla milli takımı temsil etme imkânına sahip olanlara olan çekiciliğine dair yeni bir örnek teşkil ediyor.

Fas 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın kadrosunda, daha önce farklı milli takımları temsil etmiş başka isimler de yer alıyor. Bunların arasında Belçika 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın eski oyuncusu ve Fildişi Sahili futbol efsanesi Kolo Touré'nin oğlu Kayss Bary ile Fas dışında da takip edilen bir başka yetenek olan Amir Bouhamdi bulunuyor.

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