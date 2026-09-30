Jules Koundé, kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmak için yeni bir fırsatla karşılaşabilir; zira Avrupa'nın büyük kulüplerinden biri, önümüzdeki ocak ayında kendisini kadrosuna katmakla ilgileniyor.

27 yaşındaki Koundé'nin Barcelona içindeki konumu bu sezon geriledi; nitekim son yıllarda stoperlikten bek pozisyonuna kaymıştı.

Hansi Flick bu sezon onu tekrar stoper mevkisine döndürmüş olsa da bu, Katalan takımının kadrosu içindeki öneminin azalmasını engellemedi.

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Fransız savunmacı, Barcelona'nın bu sezon şimdiye kadar oynadığı 7 maçın yalnızca 3'ünde ilk 11'de yer aldı; kendisi de mevkisinde benzer bir dönüşüm yaşayan Eric García, Alman teknik adamın planlarında onun yerini almayı başardı.

Geçtiğimiz yaz, Koundé Barcelona'dan ayrılması gündeme gelen isimlerden biriydi, ancak sonunda takımda kaldı.

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Oyuncunun Barcelona ile sözleşmesi Haziran 2030'a kadar uzanıyor, ancak kış transfer piyasası özellikle Bayern Münih kulübünün ilgi alanına girmesiyle birlikte yeni bir adres arayışı için ona bir fırsat sunabilir.

Foot Mercato sitesi, İspanyol Sport gazetesine dayandırarak, Bayern Münih'in Jules Koundé'yi önümüzdeki kış transfer dönemindeki hedeflerinin başına koyduğunu aktardı.

Gazete, Alman kulübünün Kim Min-jae'nin satışından yaklaşık 30 milyon euro elde etmeyi ve ardından bu miktarı Fransız savunmacıyla anlaşmak için değerlendirmeyi planladığını belirtti.

Taraflar arasında henüz bir temas kurulmadı, ancak Bayern Münih, Koundé'nin Barcelona içindeki durumunu çok iyi biliyor.

Bununla birlikte, oyuncuyu Camp Nou'dan çıkarmak o kadar da kolay olmayacak; zira çeşitli kaynaklar Barcelona'nın zorlu bir şart öne sürdüğünü doğruluyor: Koundé'den vazgeçmek için 75 milyon euro belirledi.

Fransız oyuncu hâlâ önümüzdeki birkaç sezon boyunca Barça'ya bağlı; ayrıca satılma ihtimali düşünülse de takım içindeki rotasyonun bir parçası olmayı sürdürüyor, bu da Barcelona'nın ayrılması durumunda uygun bir alternatif bulması gerekeceği anlamına geliyor.

Ayrıca bu, Barcelona'nın kış transfer piyasası için belirleyeceği hedeflere de bağlı olacak. Katalan kulübünün ilk önceliği sol ayaklı bir stoperle anlaşmak; bununla birlikte piyasada müsait hale gelebilecek forvetler de takip ediliyor.