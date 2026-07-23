Basın raporları, Fransız Karim Benzema'nın Suudi Al-Hilal ile geleceğine dair yeni gelişmeleri ortaya koydu; söz konusu gelişmeler, Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nde yeni sezon müsabakalarının başlamasından önce oyuncunun durumunu çevreleyen belirsizlik ortamında gündeme geldi.

İngiliz gazeteci Ben Jacobs'a göre, Al-Hilal yönetimi, geleceğini netleştirmek amacıyla Benzema ile görüşmelere başladı; bu sırada kulüp, yaz transfer döneminde hücum seçeneklerini değerlendirmeyi sürdürüyor.

Raporda, Benzema'nın takım içinde asli bir rol elde etmekte ısrarcı olduğu ve önümüzdeki sezon teknik heyetin planlarının dışında kalması veya yedek oyuncuya dönüşmesi durumunda devam etmek istemediği belirtildi.

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Raporda ayrıca, Fransız golcünün, bazı Suudi medya organlarında dolaşan senaryoyu tamamen reddettiği belirtildi; bu senaryoya göre oyuncu yalnızca AFC Şampiyonlar Ligi Elit müsabakalarında oynamak üzere kadroya alınacak, yerel takım listesinde ise yer almayacaktı.

Buna karşılık Al-Hilal, golcü piyasasını izlemeyi sürdürüyor; kulüp, mevcut transfer döneminde yeni bir santrfor ile anlaşmayı değerlendiriyor ve bu durum, önümüzdeki haftalarda Benzema'nın "Zaîm" ile geleceğini belirleyecek kilit unsur olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Benzema geçtiğimiz ocak ayında Al-Hilal'e katılmış, ancak özellikle büyük maçlarda kendini kanıtlamayı başaramamış; varlığına rağmen Zaîm, Roshn Ligi ve Asya Elit şampiyonluklarını kazanamamıştı.