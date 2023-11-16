Zor günlerden geçen Dele Alli geleceğine dair son sözü söyledi

Dokuz aydır forma giymeyen Dele Alli geleceğine dair bir mesaj yayınladı ve henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

Dele Alli kiralık olarak Beşiktaş'ta oynuyordu

Uzun süredir sakatlıkla mücadele ediyor

Everton ile sözleşmesi bu yaz sona eriyor

NE OLDU? 27 yaşındaki orta saha oyuncusu son zamanlarda saha içinde ve saha dışında zor bir dönemden geçiyor. Sakatlıkla mücadele eden Dele Alli dokuz aydır forma giymiyor ancak eski formuna geri dönebileceğine dair inancı tam.

NE SÖYLENDİ? Dele Alli mümkün olan en kısa sürede formasına kavuşmaya istekli ve kondisyonunu geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kişisel Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan İngiliz oyuncu altına, "Ben kazanana kadar bitmez" notunu düştü.

DAHA FAZLASI: Dele Alli'nin Everton ile sözleşmesi 2024 yazında sona eriyor. En son maçına 23 Şubat 2023'te Beşiktaş formasıyla çıkmıştı.