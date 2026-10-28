"Durumu göz önüne alındığında şu anda çok iyi. Bugün hastaneden taburcu edildi, bu hepimiz için en güzel haber" diyen Eberl, açıklamayı Bayern Münih'in 1. FC Magdeburg ile oynayacağı DFB Kupası maçı öncesinde ARD'ye yaptı.

Eberl, Belçikalı teknik adamı geçen hafta bu kadar zorlayan ve kurtarma helikopterinin sevk edilmesini gerektiren baygınlığına yol açan rahatsızlığı da açıkladı: "Ne olduğu tespit edildi. Geçen cuma yaşanan bu olaya beyin zarı tahrişi neden oldu."

Kompany daha önce de bir virüsle mücadele etmiş ve RB Leipzig'e karşı oynanan kritik maçta kenardan takımı neredeyse hiç yönetememişti. Basın toplantıları ve antrenmanlar gibi tüm programlarını iptal etmek zorunda kaldıktan sonra Arsenal maçında, hâlâ rahatsız olmasına rağmen teknik direktör kulübesine dönmüştü.

Geçen cuma ise ikinci takımın antrenmanı sırasında bayılmış ve kurtarma helikopteriyle hastaneye götürülmüştü. Düşerken omzunun da çıktığı belirtilmişti. Eberl daha sonra Bayern Münih teknik direktörünün haftalarca görevinden uzak kalacağını söylemiş, kulübün tamamen iyileşmesi için ona ihtiyaç duyduğu kadar zaman tanıyacağını belirtmişti.

Kompany, Bayern Münih'teki görevine ne zaman dönecek?

Eberl, iyi haberlere rağmen Kompany'nin dönüş takviminde bir değişiklik olup olmadığını çarşamba akşamı doğrudan doğrulamak istemedi. "Artık rehabilitasyonuna evde devam edebilir. Onun için bu, dinlenmek ve ilaç kullanmak demek. Çok ama çok eminim ki yakında yüzde yüz hazır olarak yeniden saha kenarında olacak. Doktorlar dönebileceğini söylediğinde o da dönebileceğini söyleyecek. İhtiyaç duyduğu kadar zamanı var. En başından beri haftalardan söz ediyoruz."

Kompany'nin rahatsızlığıyla ilgili olarak, az uyuyup durmaksızın çalışması da gündeme gelmişti. Bu durum, profesyonel futbolda teknik direktörlerin pek çok fedakârlık, eleştiri ve yoğun baskıyla geçen çalışma hayatına ilişkin bir tartışma başlatmıştı. Eleştirel görüşlere göre tüm bunlar sonuçta insanı hasta ediyordu.

Ancak aşırı çalışma ve baskıyla Kompany'nin bayılması ve rahatsızlığı arasında bir bağlantı yok. En azından Eberl bunu açıkça belirtti. "İşimizde baskı ve yük var. Ama Vinnie'nin hastalığı söz konusu olduğunda dikkatli olmak gerek" diyen Eberl, şöyle devam etti: "Bu, herhangi birimizin yakalanabileceği bir hastalık. Kimsenin başına gelmesini istemem ama bunun Bundesliga'daki işimizde yaşadığımız baskıyla ilgisi yok. Bu bir hastalık ve ikisini net biçimde birbirinden ayırmak gerek. Daha önce kaptığı virüs de buna neden olmadı. Doktorlar bunun mümkün olmadığını söyledi."

Bayern Münih'in 6-1'lik farklı galibiyetinin ardından karma alanda gelen diğer sorular üzerine Eberl bir kez daha şunları vurguladı: "İyileşecek ve işini eskiden yaptığı gibi yapmaya devam edecek. Belki bir kahve daha az içip bir öğleden sonrayı daha izinli geçirerek."

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Eberl "zor bir dönem" diyor: Bayern Münih'te neler yaşandı?

Kompany'nin ağır rahatsızlığının yanı sıra Eberl ve Bayern Münih, sezon boyunca başka zorlu konularla da karşılaştı. Yaz aylarında Jamal Musiala'nın bayılma nöbetleri ve epilepsi hastalığı dünya çapında gündem olmuştu. Kompany'nin rahatsızlığının yanı sıra son olarak Joshua Kimmich'in babasının Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından hemen önce aniden hayatını kaybetmesi de kulübü derinden etkiledi. Orta sahanın oyun kurucusu o zamandan beri takımdan uzak.

"Böyle olaylarla baş etmek zorunda kalan çok fazla kulüp olmadı. Önemsiz şeylerden söz etmiyoruz" diyen Eberl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar futboldan çok uzak konular ve bize futbolun yalnızca ikincil bir rol oynadığını gösteriyor. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ama bu kulübün nasıl kenetlendiğini görüyorsunuz."

Eberl, Kimmich'in gelecek cumartesi BVB'ye karşı oynanacak kritik maçta takıma dönüp dönmeyeceğini de bu nedenle belirsiz bıraktı. "Jo, eğer böyle denebilirse, artık kafasını toparlamak istediğini hissederse onu her zaman memnuniyetle karşılarız. Umarım bu yakında gerçekleşir."

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