Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikiliyor

LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in heykeli, ülkesi İsveç'te açılışa hazırlanıyor.

ekiplerinden LA Galaxy'de oynayan 37 yaşındaki yıldız golcü Zlatan Ibrahimovic'in heykeli dikiliyor. Doğduğu şehir Malmö'ye dikilecek olan heykel, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerinin ilk adımlarını attığı sahanın hemen dışında yer alacak.

İsveç Futbol Federasyonu'nun hediyesi olan heykel, geçtiğimiz 1-2 yıldan beri yapım aşamasındaydı. Bronz heykelin yaklaşık 2.7 metre boyunda ve 500 kilo ağırlıkta olduğu belirtildi.

AS gazetesinin haberine göre 8 Ekim'de açılışı yapılacak olan heykel, Malmö'nün eski ve yeni stadyumunun tam ortasında olacak.

Federasyon genel sekreteri Hakan Sjostrand, "Heykel, sonsuza kadar İsveç'in en büyük ve dünyanın en iyi futbolcularından birinin büyük bir tezahürü olacak" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic ise "Bu heykelin Malmö'de yer alacak olması beni çok mutlu etti, başından beri böyle istiyordum. Orası her şeyin başladığı ve kalbimin ait olduğu yer" sözleri ile mutluluğunu dile getirdi.

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Heykel fikrini ilk duyduğunda Ibrahimovic, "Gerçek dışı bir histi. Birçok insan 'Niye o?' diye düşünüyor ancak 15 yıl milli takımda, 20 yıl da kulüp kariyerimde gösterdiğim sıkı çalışmayla takdir edildiğimi hissediyorum. Böyle şeyler genelde siz öldükten sonra yapılır ama ben hala canlı hissediyorum. Öldüğüm zaman heykel sonsuza kadar yaşayacak" şeklinde konuştu.

, , , , , PSG ve gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayarak 400'ü aşkın gol atan Zlatan Ibrahimovic, birçok kupa ve şampiyonluk da kazandı.

EURO 2016'dan sonra milli takım kariyerini noktalayan tecrübeli futbolcu, İsveç ile çıktığı 116 maçta 62 gol atmayı da başardı.