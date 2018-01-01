Zlatan Ibrahimovic transfer kararını açıkladı

Adı Beşiktaş'la da anılan İsveçli yıldız, kariyerine nerede devam edeceğini açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic, MLS'ten ayrılmıyor.

İsveçli yıldız, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla "MLZ, seninle işim bitmedi" dedi ve Los Angeles Galaxy'de kalacağını duyurdu.

Ibrahimovic'in MLS'i MLZ, yani Major League Zlatan olarak yazması dikkatlerden kaçmadı.

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MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) December 17, 2018

Avrupa futbolunun ikinci yarısında bir Avrupa ekibinde forma giyeceği iddia edilen Ibrahimovic'in adının anıldığı takımlar arasında Beşiktaş da vardı.

37 yaşındaki santrfor, MLS'teki ilk sezonunda çıktığı 27 maçta 22 gol attı.