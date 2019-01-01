Zlatan Ibrahimovic: Premier Lig abartılıyor

Premier Lig dünyanın en iyi futbol ligi olarak kabul ediliyor. Zlatan Ibrahimovic aynı fikirde değil.

Zlatan Ibrahimovic, Premier Lig'e geldiğinde, dünyanın en ilgi çekici futbol ligini tam olarak beklediği gibi bulmuş: "Abartılmış."

Kariyeri boyunca Eredivisie, , , gibi önemli liglerde forma terleten Ibrahimovic, 2016 - 2018 yılları arasında 'da oynadı. Ibra'nın Kırmızı Şeytanlar'da geçirdiği yıllar onu Premier Lig konusunda çok da etkilemişe benzemiyor.

Birçok futbolsever tarafından dünyanın en iyi ligi olarak değerlendirilen ve yayın hakları konusunda diğer liglere finansal anlamda büyük fark atan Premier Lig, Ibrahimovic'e göre 'abartılmış' yanlara sahip.

İsveçli yıldız golcü, konuyla ilgili Mirror'a yaptığı açıklamada "Premier Lig'i tam olarak beklediğim gibi buldum. Yoğun, coşkulu, hızlı. İyiydi ama kalitesi abartılmış bir ligdi. Teknik açıdan da abartılan bir lig. Ama yüksek hızda oynanıyor ve sert bir lig. Bu ikisini kaldıramıyorsan o ligde hayatta kalamazsın." şeklinde konuştu.

Premier Lig'deki kariyerinin kısa sürmesi nedeniyle pişmanlık duymadığını ifade eden 37 yaşındaki futbolcu, "Eğer o lige 10 yıl önce gitmiş olsaydım her şey farklı olurdu. Taraftarlar için bu açıdan üzgünüm. Oraya 10 sene önce gitmiş olsaydım, çok daha farklı bir canavar izleyebilirlerdi." dedi.

Zlatan Ibrahimovic, kariyerine ekibi Los Angeles Galaxy'de devam ediyor.