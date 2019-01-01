Zlatan Ibrahimovic: MLS play-off sistemi berbat bir sistem

Söylediği her sözle gündeme gelmeyi başaran Zlatan Ibrahimovic, MLS'deki play-off sistemini eleştirdi.

ekiplerinden LA Galaxy'de forma giyen 37 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, lig şampiyonunu belirleyen play-off maçlarının ve yapılan değişikliğin berbat olduğunu öne sürdü.

2018'de 12 takımın katılabildiği play-off maçları, 2019'dan itibaren 14 takıma çıkarıldı. Böylelikle Doğu ve Batı Konferansları'nın ilk 7 sıradaki takımı, play-off'lara kalma hakkı kazanabildi. Ancak her iki konferansı da lider bitiren takımların, bundan böyle yarı finale kadar herhangi bir maç yapmayacak. Onların dışında kalan 6 takım, tek maçlı eleminasyon sistemiyle mücadele edecek ve içlerinden üçer takım, lider takımlarla birlikte yarı final oynayacak. Ibrahimoviç'e göre ise bu sistem, oldukça gereksiz ve aynı zamanda kazanma mentalitesine zarar veriyor.

"Bana göre play-off sistemi berbat bir sistem. Sadece play-off'lara kalmak için mücadele edecekseniz kazanma zihniyetini nasıl elde edeceksiniz ki? Her maçın skoru önemlidir ama MLS'te yalnızca ilk 7'ye girip tüm maçları kazanmak, şampiyon olmak için yeterli. Hepsi bu. Bence kazanma zihniyeti her güne yayılmalı. Ama MLS'teki sistemle bu zihniyeti yaratmak çok zor."