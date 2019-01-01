Zlatan Ibrahimovic, Manchester United'ın '92 sınıfına çattı

Man United'ın sembol isimlerinin şu anki kadronun performansını sık sık eleştirmesi, Ibrahimovic'i sinirlendirdi.

Zlatan Ibrahimovic yine rahat durmadı.

'ın '92 sınıfı olarak bilinen efsaneleri, kulübün 'un dominasyonuna son vererek İngiltere'nin en büyük gücü olmasına büyük katkı sunmuşlardı. Altyapıdan çıkan David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville ve Paul Scholes gibi oyunculardan bazıları bugünlerde takımın içinde bulunduğu durumu sıklıkla eleştiriyorlar.

Kariyerinin bir dönemini Kırmızı Şeytanlar'ın formasını terleterek geçiren Ibrahimovic, bu eleştirilerden sıkılmışa benziyor.

Mirror'a konuşan Ibrahimovic, kulübün eski oyuncularının kendi başarılarını şu anki durumla karşılaştırmayı bırakmaları gerektiğini ifade ederken "Artık sahada değiller. TV'deler ve sürekli şikayet edip duruyorlar. Çünkü kulüpte aktif değiller. Eğer kulüpte çalışmak istiyorsanız, gidin kulüpte iş arayın. Sürekli TV'ye çıkarak şikayetlerde ve eleştirilerde bulunmayın. Tamam, anladık, zamanında iyiydiniz." şeklinde konuştu.

2016 ve 2018 yılları arasında Manchester United'da oynayan Zlatan Ibrahimovic, 28 maçta 17 gol attı. Ibra, kariyerini ekibi Los Angeles Galaxy'de sürdürüyor.